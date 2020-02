Ligue 1 : les arbitres exigent de lourdes sanctions pour Gelson Martins

Arbitre bousculé – Pendant le match opposant l’AS Monaco à Nîmes le 1er février dernier, les monégasques ont du terminé la rencontre à 10 après la sortie sur carton rouge du portugais Gelson Martins. Visiblement agacé par les décisions arbitrales prises durant ce match de ligue 1, le footballeur portugais qui évolue sous le maillot monégasque, a bousculé l’arbitre de la rencontre, Mikael Lesage. Et la sanction du footballeur portugais ne se fera pas attendre puisqu’il sera expulsé directement sur-le-champ par l’officiel de cette rencontre. Mais ce carton n’est rien comparé à la sanction exigée par le syndicat des arbitres. Réagissant à cet incident, le SAFE a souhaité la fermeté concernant les sanctions.

Le syndicat des arbitres de football n’aura pas mis du temps à réagir à la bousculade de Mikael Lesage, l’officiel désigné il y’a quelques jours pour le match de ligue 1 entre Nîmes et l’As Monaco. Les monégasques ont terminé à 10 dans cette rencontre suite à l’expulsion de Gelson Martins, pour avoir bousculé l’arbitre du match. Cette sanction de matches de suspensions suite au carton rouge ne serait rien comparé à ce qui attend le footballeur portugais. En réaction à cet incident survenu lors du match, le syndicat des arbitres a opté pour la fermeté à l’endroit des sanctions qui pourraient être infligées au footballeur portugais. Gelson Martins s’expose donc à plusieurs matches de suspension et pourrait écoper d’une amende pour avoir bousculé Mikael Lesage, si l’on se fie au communiqué du Safe : «Les images hallucinantes semblent sorties d’un autre temps. Mais non, elles ont bien eu lieu ce samedi 1er février 2020 : un joueur de Ligue 1 bouscule un arbitre de manière spectaculaire lors de Nîmes O. – AS. Monaco ! Il va bien falloir le comprendre et l’intégrer de façon définitive : on ne touche pas à l’arbitre ! Cette règle d’or du rugby doit le devenir dans le football. Sans discussion possible. Tous les qualificatifs sont bons : le geste de ce joueur est honteux, intolérable, insupportable, indéfendable, inadmissible et n’a pas lieu d’être sur un terrain de football. Il est temps, dans ces périodes où de nombreuses rencontres du football amateur sont arrêtées, où des week-ends de grèves d’arbitres se succèdent dans différentes ligues, que l’exemplarité absolue vienne d’en haut. Il est temps que les instances, régulièrement interpellées, prennent les mesures qui s’imposent et se montrent intransigeantes et dissuasives. Il est grand temps que ces images appartiennent à un passé définitivement révolu. Le SAFE en appelle à la plus grande fermeté et adresse tout son soutien à l’arbitre de la rencontre».

Les excuses du footballeur portugais

«Je ne suis pas agressif, je ne l’ai jamais été avec personne. Aujourd’hui, après réflexion, j’estime que je dois m’excuser pour mon attitude irréfléchie et avec le sang chaud. Je m’excuse en particulier auprès de l’arbitre Mikael Lesage, mais aussi auprès de mes collègues et de nos supporters», a réagi Gelson Martins depuis son compte Instagram officiel.