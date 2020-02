FC Barcelone : Lionel Messi allume Eric Abidal

Crise au Barça – Le club catalan vit une saison difficile cette année. Si le Barça reste toujours en course pour la ligue des champions, les blaugranas sont loin d’être les grands favoris de cette édition de la C1. Première victime de cette crise qui secoue le club depuis quelques mois, Ernesto Valverde qui a perdu son poste de sélectionneur. Cette décision fait encore polémique et suscite même des tensions entre le directeur sportif du club et le capitaine catalan Lionel Messi. Le vainqueur du ballon d’or 2019 a d’ailleurs réagi d’une manière inattendue suite à une interview livrée il y’a quelques jours par Eric Abidal au quotidien Sport. Dans cet entretien, l’ancien footballeur français est notamment revenu sur le départ polémique de Valverde.

Les propos de Lionel Messi après la sortie d’Eric Abidal sur le renvoi de Valverde continuent encore de susciter de nombreuses réactions. S’il se garde de s’exprimer sur les affaires internes au sein du FC Barcelone, le sextuple ballon d’or argentin s’est exprimé sur le départ de Valverde, un départ qui selon l’ancien footballeur français, était souhaité par certains joueurs. Selon le directeur sportif du FC Barcelone, certains joueurs du club n’étaient pas heureux à l’idée de travailler sous les ordres d’Ernesto Valverde. Pour cette raison, on observait une baisse au niveau de l’engagement de certains footballeurs, du moins selon le directeur sportif du club catalan. S’il s’est gardé de citer des noms dans cette entrevue, le directeur sportif a fait réagir le capitaine des blaugranas sur ce sujet très sensible. Pour le capitaine du club catalan, la direction du club, plus particulièrement le directeur sportif, doit assumer ses responsabilités, tout comme le font les joueurs après un échec sur le terrain.

A en juger par les propos d’Eric Abidal, certains joueurs du FC Barcelone seraient en partie responsables du départ d’Ernesto Valverde, limogé le 13 janvier dernier après l’élimination du club catalan en super coupe d’Espagne : «Beaucoup de joueurs n’étaient pas satisfaits ou ne travaillaient pas beaucoup, mais il y avait aussi un problème de communication en interne. La relation entraîneur-joueurs a toujours été bonne, mais il y a des choses que je peux sentir en tant qu’ancien joueur. J’ai dit au club ce que je pensais et qu’il fallait prendre une décision», a fait savoir le directeur sportif du Barça dans une interview accordée au média Sport. Sans citer de noms, l’ancien du club laisse entendre que certains joueurs n’étaient pas ravis de travailler sous les ordres de Valverde durant son passage sur le banc du club catalan. Pour cette raison, ces joueurs qui étaient favorables au départ du manager espagnol faisaient savoir leur mécontentement sur le terrain, notamment à travers leur manque d’engagement dans le jeu. Comme il fallait s’y attendre, ces propos ont suscité diverses réactions parmi lesquelles nous retiendrons celle du capitaine du club catalan, l’argentin Lionel Messi : «Sincèrement je n’aime pas faire ce genre de choses, mais je crois que chacun doit être responsable de ses tâches et de ses décisions. Nous, les joueurs, sur ce qui se passe sur le terrain, sommes les premiers à reconnaître quand nous ne sommes pas bien. Les responsables de la direction sportive doivent aussi assumer leurs responsabilités et les décisions qu’ils prennent. Enfin, quand on parle des joueurs, il faudrait donner des noms, sinon, on salit tout le monde et on alimente des rumeurs qui ne sont pas vraies.», a lancé le vainqueur du ballon d’or France Football 2019.

Des choix d’Abidal remis en question

Nommé directeur sportif du Barça depuis quelques années, Eric Abidal a confirmé que le club était sur la piste du français Olivier Giroud, une annonce qui a suscité très peu d’enthousiasme chez certains supporters : «On prenait simplement des informations. On n’a pas seulement analysé Bakambu, mais aussi d’autres joueurs dans cette liste de possibles recrues. On parle de Giroud, Llorente, Aubameyang, etc.», révélait le directeur sportif du FC Barcelone dans son entretien accordé à Sport.