Equipe de France : Dugarry optimiste sur un retour de Payet

Le retour de Dimitri Payet en équipe de France ne serait pas une surprise, du moins selon Christophe Dugarry. Après un passage éclair en Angleterre, l’international français est revenu à l’OM, une décision qui a visiblement payé, puisque le meneur de jeu réalise l’une de ses plus belles saisons en ligue 1 avec le club phocéen. Il y’a quelques jours, Dimitri Payet délivrait encore l’Om lors du derby de la 23e journée face à Saint-Etienne. Sélectionné pendant l’Euro 2016, l’international français avait été mis sur la touche pour la coupe du monde en Russie. A l’approche du prochain Euro, Christophe Dugarry estime qu’un retour du meneur marseillais en équipe de France serait un choix judicieux pour Didier Deschamps. Il faudrait attendre encore quelques mois avant de savoir si DD décidera de faire confiance à Payet pour cette nouvelle bataille européenne qui aura lieu dans quelques mois.

Le retour de Dimitri Payet en équipe de France ne serait pas une surprise, du moins selon Christophe Dugarry. Après un passage éclair en Angleterre, l’international français est revenu à l’OM, une décision qui a visiblement payé, puisque le meneur de jeu réalise l’une de ses plus belles saisons en ligue 1 avec le club phocéen. Il y’a quelques jours, Dimitri Payet délivrait encore l’Om lors du derby de la 23e journée face à Saint-Etienne. Sélectionné pendant l’Euro 2016, l’international français avait été mis sur la touche pour la coupe du monde en Russie. A l’approche du prochain Euro, Christophe Dugarry estime qu’un retour du meneur marseillais en équipe de France serait un choix judicieux pour Didier Deschamps. Il faudrait attendre encore quelques mois avant de savoir si DD décidera de faire confiance à Payet pour cette nouvelle bataille européenne qui aura lieu dans quelques mois.

L’effectif actuel de l’équipe de France connaitra sans surprise quelques changements avant le début de l’Euro. Didier Deschamps devrait sans surprise réactualiser sa liste pour cette compétition d’ici quelques mois. Pour Christophe Dugarry, Dimitri Payet est l’un des joueurs que Deschamps devrait absolument convoquer en équipe de France une nouvelle fois. Après avoir manqué le mondial en Russie, le meneur de jeu marseillais avait fait une apparition sur le maillot de l’équipe de France en octobre 2018. Présenté aujourd’hui comme l’étendard de l’attaque marseillaise, Dimitri Payet marque des points cette saison auprès de l’entraineur des bleus, une performance inédite qui pourrait lui ouvrir à nouveau les portes de la sélection française : «Je pense qu’il va revenir en équipe de France. Je pense que Didier Deschamps va le rappeler. Si on essaie d’analyser la façon de voir de Deschamps, c’est tout à fait le genre de profil qu’il pourrait rappeler. C’est un joueur qui connait la maison, le fonctionnement et qui compte un certain nombre de sélections…C’est un joueur qui se fondra parfaitement dans le système Deschamps. Compte tenu des absents, Payet doit être en équipe de France. C’est un garçon qui peut apporter beaucoup de choses. Ça fait partie des très bons joueurs de Ligue 1. Ça ne me surprendrait pas que Deschamps le rappelle», souligne Christophe Dugarry. Mais le journaliste sportif Mohamed Bouhafsi ne partage pas vraiment l’avis de l’ancien joueur français. Selon le journaliste, le sélectionneur des bleus aurait d’autres projets qui incluraient Aouar, le jeune joueur français évoluant sous le maillot de l’Olympique de Lyon.

Payet, un retour impossible ?

«Payet n’est pas du tout certain d’être sélectionné. On a contacté certaines personnes proches du staff de l’équipe de France. On nous explique qu’il est suivi comme tous les joueurs qui ont eu un passé en équipe de France. Il est même pré-convoqué avant la plupart des rassemblements mais il reste encore très loin de l’équipe de France…On connaît les titulaires : Griezmann, Mbappé et Coman avec Giroud s’il retrouve du temps de jeu. Est-ce que Payet accepterait d’aller sur le banc sans rechigner ? Il y a un profil que Deschamps apprécie beaucoup, c’est Aouar. Aujourd’hui, Deschamps a envie de construire pour 2022.», a souligné le journaliste Mohamed Bouhafsi, rédacteur en chef Sport chez RMC. Pour l’heure, le sélectionneur des bleues ne s’est pas encore exprimé sur les performances inédites du meneur marseillais Dimitri Payet.