Equipe de France : Olivier Giroud veut jouer l’Euro 2020

Euro 2020 – L’Equipe de France a validé son ticket pour la compétition à l’issue des phases éliminatoires. Reste désormais à connaitre la composition officielle des 23 bleus qui seront désignés par Deschamps pour prendre part à ce tournoi. Si la liste officielle de l’entraineur français n’est pas encore connue, on sait à l’avance que certains mondialistes manqueront cette compétition. C’est le cas de l’attaquant barcelonais Ousmane Dembélé qui sera absent des terrains pour une durée de six mois. Olivier Giroud en revanche n’est pas blessé, mais l’attaquant français risque de manquer cette compétition, alors qu’il a déjà fait part de son désir de vouloir disputer ce tournoi. Très peu utilisé en club le sociétaire de Chelsea pourrait perdre la confiance de Deschamps, si son temps de jeu avec les blues ne s’améliore pas.

A 33 ans, Olivier Giroud veut encore jouer pour l’Equipe de France. Dans le collimateur de l’international français, l’Euro 2020 qui se jouera au mois de juin. Si la France a fait le plus dur en se qualifiant, une tache encore plus rude attend Didier Deschamps amené à désigner la liste officielle des 23 bleus qui prendront part à cette compétition. Le sélectionneur des bleus fera sans doute appel à de nombreux mondialistes pour ce tournoi à venir, même si certains risquent de le manquer. Victime d’une blessure à l’entrainement avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé est d’office disqualifier pour cette compétition, puisque son retour sur le terrain ne se fera pas avant six mois, selon le médecin en charge de sa blessure. Classé parmi les meilleurs buteurs de l’équipe de France, Olivier Giroud pourrait lui manquer cette compétition, quand bien même il ne serait pas blessé. La raison, son faible temps de jeu avec les blues de Chelsea, une situation qui aurait pu changer lors du mercato hivernal, sauf que Lampard a décidé de ne pas vendre son joueur.

Il y’a quelques mois, Didier Deschamps, le sélectionneur de l’Equipe de France, mettait en garde l’attaquant français Olivier Giroud sur sa situation en club : «J’ai confiance en lui, par rapport à ce qu’il a fait avec nous. Mais il le sait bien : au mois de mars, j’espère que ce sera mieux. Il a besoin de temps de jeu. Comme tous, il a besoin d’une activité plus importante sur le terrain que ce qu’il a ces derniers mois». Il aura fallu attendre au moins trois mois avant de voir l’international français refouler un terrain sous le maillot de Chelsea, après cette mise en garde de Deschamps. Très peu utilisé par Antonio Conté, Olivier Giroud s’attendait à une amélioration de son temps de jeu avec l’arrivée de Franck Lampard aux commandes du club de Chelsea. Mais la situation du français s’est malheureusement empirée avec le club londonien, relançant ainsi les débats sur sa convocation en équipe de France, surtout pour l’Euro 2020. L’attaquant français a finalement rejoué avec les blues face à Manchester United, un choc remporté par les hommes d’Ole Gunnar. Après le match, le footballeur français est revenu sur l’échec de son transfert en série A, où il était dans le collimateur de l’Inter et de la Lazio : « À partir de mi-décembre, et sur le mois de janvier, j’étais entre deux eaux. J’étais en instance de départ. À partir du 1er février, je me suis remis dedans. Je regarde vers l’avant. Je vais tout donner, le meilleur de moi-même, pour Chelsea et puis pour moi aussi sur le plan personnel. J’ai des objectifs à atteindre». Après avoir accepté son maintien à Chelsea, Olivier Giroud se bat désormais pour l’Euro 2020.

Jouer l’Euro avec les bleus

«Ça fait du bien en tout cas de retrouver la pelouse et des sensations. Maintenant, je dois avancer, aller de l’avant. Je veux tout donner pour l’équipe et, évidemment, mon objectif personnel est de jouer le plus possible pour disputer l’Euro avec mon pays. C’est énorme pour moi », révèle l’attaquant français.