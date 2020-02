Ligue des champions : le PSG pas inquiet malgré la défaite

Huitième de finale – contrairement à l’année dernière, les parisiens ont démarré les huitièmes de finale de la ligue des champions par une défaite mardi soir face au Borussia Dortmund. Absent des grands rendez-vous de cette compétition avec le PSG, Neymar était cette fois de la partie. Mais la présence du footballeur brésilien dans le 11 de départ aligné par Thomas Tuchel n’a pas changé grand-chose à l’issue de la rencontre. Mais l’international brésilien a réussi à entretenir la flamme d’une qualification à domicile lors du match retour qui aura lieu au mois de mars. Si le Borussia a pris une option pour les huitièmes des finales de la ligue des champions, les parisiens restent optimistes à l’idée d’une qualification en quart de finale devant leur public au parc des princes.

La ligue des champions est encore jouable pour le PSG malgré une défaite au match aller sur la pelouse du Borussia Dortmund. En dépit d’un marquage spécialement mis en place contre lui dans le match, le jeune buteur néerlandais Haaland a encore trouvé le chemin des filets. Auteur d’un doublé, il permet au Borussia de rêver pour l’instant d’une place en quart de finale de la ligue des champions, après une difficile qualification lors des phases de poule. Après la rencontre, plusieurs footballeurs parisiens se sont prononcés sur le match retour. C’est le cas du capitaine Thiago Silva qui a d’ailleurs salué la performance de ses coéquipiers au Signal Iduna Park mardi soir. Pour le défenseur central brésilien, la qualification reste encore possible pour le PSG qui reçoit le Borussia début mars pour le match retour des huitièmes de finale de la ligue des champions. Même son de cloche chez Marquinhos, l’un des parisiens de la soirée.

C’est en seconde période que le match des huitièmes de finale de la ligue des champions, opposant le PSG au Borussia Dortmund s’est véritablement joué. Après un score vierge en première période, les allemands sont revenus avec de meilleures intentions en seconde période. Erling Haaland, buteur sensationnel du club, a encore offert la victoire au Borussia face au PSG mardi soir au Signal Iduna Park (2-1). En conférence de presse, Thomas Tuchel a salué la prestation de ses hommes en match aller, dans une ambiance plutôt rassurante pour le match retour : «S’il y a eu un manque d’automatisme ? Non. Je peux accepter, pas de problème. On n’a pas de regrets. Je dois prendre des décisions avant… Je prends la responsabilité. Aucune personne ne sait ce qu’il se passerait si on jouait avec un autre système. J’ai l’impression que Kimpembe, Marquinhos et Thiago Silva ont été très bien… On a un match au Parc. On va jouer avec de meilleures capacités. C’est un grand défi. Je vais analyser ce match-là et ensuite on verra Bordeaux et pas Dortmund.». Après la rencontre, le capitaine du PSG s’est lui aussi voulu rassurant malgré la défaite sur la pelouse du Borussia mardi soir : «Non on n’est pas inquiet. C’est un match de très haut niveau, c’est la Ligue des Champions, c’est comme ça. Il y a deux ans, on était devant pour passer en quart de finale, l’année dernière aussi. Cette année c’est différent et j’espère que la fin pourra être différente aussi et qu’on pourra se qualifier. Je suis convaincu que chez nous on fera un bon match face à nos supporters. J’espère que l’ambiance va être magnifique », a déclaré Thiago Silva.

Marquinhos rêve des quarts

«Non, je ne suis pas inquiet. Dans le football, si tu gagnes tu es un phénomène, si tu perds, tu es nul. On a vu dans les dernières Ligues des Champions qu’on avait gagné le match aller et après on était sorti. Ça se joue sur 180 minutes. On doit voir les choses qu’on peut mieux faire. On sait qu’on joue à la maison et on a marqué un but important à l’extérieur. Je pense qu’on a les capacités de gagner à la maison. C’est encore ouvert.», a confié le défenseur parisien.