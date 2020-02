Mercato OL : les ambitions démesurées de Jean-Michel Aulas

Transferts Olympique lyonnais – le président de l’OL s’est confié sur ses projets d’avenir, notamment pour le prochain mercato qui aura lieu en été. Dans son entretien exclusif accordé au quotidien italien Tuttosport, le président de l’Olympique de Lyon a annoncé son intention de renforcer son effectif pour la saison prochaine. C’est à la Juventus de Turin que le président des Rhodes compte aller à la chasse aux joueurs. Plusieurs joueurs seraient déjà dans le collimateur de JMA pour le prochain mercato. Le quotidien révèle d’ailleurs que des contacts auraient été déjà établis avec la direction de la Juventus de Turin. Dans les priorités de JMA, l’international français Blaise Matuidi, ancienne star du PSG qui évolue depuis quelques années avec la Juve. Le renforcement de la défense centrale lyonnaise figure aussi au cœur des priorités du président Aulas.

Les ambitions de Jean-Michel Aulas pour le prochain mercato de l’OL sont pour le moins démesurées. A quelques jours de la rencontre aller des huitièmes de finale entre l’olympique lyonnais et la Juventus de Turin, le président des rhodes est déjà dans la perspective de la préparation de la prochaine saison. Dans un entretien exclusif accordé au quotidien sportif Tuttosport, JMA a dévoilé une liste de joueurs qu’il comptait recruter, probablement lors de l’ouverture du prochain marché des transferts. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le président de l’Olympique a jeté son dévolu sur son adversaire des huitièmes de finale, en ce qui concerne le marché des transferts. A ce jour, JMA a dans son collimateur au moins trois joueurs évoluant à la Juventus de Turin. Le président de l’OL révèle déjà avoir établi des contacts avec la direction du club turinois, ce qui présage d’éventuels accords entre les deux clubs européens. Mais Aulas ne souhaite pas uniquement recruter à la Juve, mais aussi vendre.

Les priorités de Jean-Michel Aulas pour le prochain mercato sont quasiment connues. Dans une interview accordée au quotidien sportif Tuttosport, le président de l’OL a dévoilé une liste de joueurs qu’il comptait pister durant l’ouverture du prochain marché des transferts. Le patron de l’Olympique Lyonnais a confié dans son entretien qu’il était sur le point de recruter le footballeur français Adrien Rabiot, lorsqu’il avait notamment signé à la Juve : «En janvier, j’ai demandé un prêt de Rabiot à la Juventus jusqu’à la fin de la saison. Mais à ce moment-là, il a commencé à jouer et à progresser. Croyez-moi : c’est un grand talent». Ce n’est pas le seul talent de la Juve que visait Aulas à en croire ses propos dans l’interview accordée à Tuttosport : «J’ai essayé de le recruter l’été dernier, sans succès… Mais je ne baisse pas les bras. Nous en reparlerons en juin. Matuidi serait parfait pour nous : c’est un milieu régulier, bon tactiquement et, puis, il est champion du Monde… Ces dernières années, nous suivions aussi Matthijs de Ligt, mais il était trop cher pour Lyon», a confié le président de l’OL. En janvier, Rudi Garcia alertait le président du club sur la nécessité de recruter un défenseur central : «C’est compliqué pour moi de compter sur Mapou. Je n’ai pas retrouvé le Mapou de la Roma. J’espère qu’on va avoir une recrue à ce poste de défenseur central. Si on ne trouve pas, on se débrouillera autrement.», lançait l’entraineur des Gones.

Un échange incluant Houssem Aouar ?

A défaut d’avoir les fonds nécessaires pour recruter directement Matuidi, Aulas envisagerait-il un échange gagnant-gagnant avec la Juve ? Seule certitude, le président de l’OL rêve de voir son milieu de terrain évoluer avec le champion de la série A : «J’aimerais voir Aouar à la Juventus à l’avenir et j’espère que c’est son ambition. Pourquoi ? Parce que, si Aouar a cette ambition, il voudra en profiter pour faire belle figure lors de la double confrontation en Champions et se mettre en évidence. Tôt ou tard, je devrai bien faire un beau transfert avec mon ami Agnelli», révèle le patron de l’Olympique Lyonnais.