Manchester City : Zidane encense Guardiola

Real Madrid – Manchester City : Les huitièmes de finale de la ligue des champions se poursuivent ce mercredi 26 février. Très attendu dans cette compétition, le Real Madrid de Zidane sera opposé face aux Citizen de Pep Guardiola, un entraineur qui serait sur le pied de départ à en croire certains bruits de couloir. Les madrilènes jouent gros dans cette rencontre, surtout dans cette compétition qu’ils ont remporté à trois reprises consécutivement avec Zizou. Avant cette rencontre, le manager des merengues a animé une conférence de presse sur ce choc aller qui se jouera à Santiago Bernabeu. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le manager français n’a pas tari d’éloges à l’endroit de son collègue espagnol aux commandes des Citizen depuis quelques années. Outre Zizou, le défenseur madrilène Sergio Ramos a aussi encensé l’entraineur espagnol de City.

En ligue des champions, Guardiola ira à la recherche de l’exploit ce mercredi sur la pelouse de Santiago Bernabeu. Revenir avec la victoire sur la pelouse madrilène est une mission qui s’annonce difficile, même si les merengues manquent de régularité souvent dans leur série de victoire, en dépit de plusieurs recrutements effectués par Zidane avant le début de la saison, comme pendant le mercato d’hiver. Au cours d’une conférence de presse, le défenseur madrilène Sergio Ramos, par ailleurs capitaine des merengues, n’a pas tari d’éloges à l’endroit de Pep. Bien avant lui, le manager français encensait en conférence de presse l’ancien entraineur du FC Barcelone, qu’il considère d’ailleurs comme l’un des meilleurs du monde actuellement. La réaction de Pep aux propos élogieux de Zidane n’aura pas tardé également.

«La réalité c’est que c’est un match Real Madrid-Manchester City, pas Guardiola Zidane. Chacun peut avoir son avis mais ce n’est qu’un match de foot. Les gens veulent voir un match de foot. C’est un beau match. On est content parce qu’on veut toujours jouer ce genre de matches… Il l’a toujours démontré : au Barça, à Munich, à Manchester. C’est mon opinion. Il y a beaucoup d’entraîneurs dans le monde du foot. Moi je dis que c’est lui… On s’inspire de ce qui ce fait de meilleur, ce n’est pas une crainte. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c’était super intéressant d’avoir passé du temps au Bayern quand j’étais en train de passer mes diplômes. Il a été ouvert, sincère. Quand c’est comme ça, on apprend des choses », révélait Zinedine Zidane à quelques heures du match très attendu entre le Real Madrid et Manchester City. A l’issue du tirage pour les huitièmes de finale, les merengues ont hérité des Citizen comme adversaire en ligue des champions. En difficulté pour le titre en championnat cette saison, Guardiola est annoncé sur le départ. Mais un exploit en ligue des champions pourrait accorder un sursis à l’entraineur espagnol. A l’instar de Zidane, Sergio Ramos a lui aussi encensé le tacticien espagnol avant ce choc de LDC prévu dans la soirée de ce mercredi 26 février : «J’ai beaucoup de respect pour lui, c’est un grand entraîneur. Son palmarès parle pour lui. Nous, ce qui nous motive, c’est la Ligue des Champions et non pas un entraîneur ou un joueur. On oublie tout lorsque l’hymne retentit.», a fait savoir Sergio Ramos.

Guardiola rend la pareille à Zizou

«Ce fut un honneur. On a parlé, c’était à l’époque où il commençait à entraîner. Il a été un des plus grands joueurs de tous les temps, et sa visite fut un honneur. Zidane a fait ce qu’il a voulu faire, et ça ne s’est pas vraiment mal passé pour lui ! Alors que quand tu commences, tu ne sais jamais vraiment ce qui va se passer. C’est bien que quelqu’un comme Zidane, avec ce qu’il a été dans le foot et qui représente aussi bien notre métier, ait pu avoir tout ce succès», a fait savoir le manager espagnol à son tour. Le Real reçoit Manchester City avant un déplacement en mars en Angleterre.