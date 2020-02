Ligue des champions : comment Garcia compte contrer la Juve

Huitième de finale – Eprouvé en championnat cette saison, l’Olympique de Lyon joue ce soir son avenir en ligue des champions face à la Juventus de Cristiano Ronaldo. Après une qualification difficile, le tirage des huitièmes des finale de la C1 a tout sauf été clément à l’endroit du club français actuellement classé neuvième en championnat. Contesté depuis son arrivée, Rudi Garcia espère créer la surprise ce soir en match aller des huitièmes de finale de la C1. En conférence de presse, le manager français a déjà annoncé les couleurs pour ce match. Pas question de défendre face à la Juventus ce soir en ligue des champions, même si le champion d’Italie part grandement favoris pour cette rencontre.

Lyon peut-il créer l’exploit en ligue des champions ce soir face à la Juventus de Turin ? En conférence de presse, Rudi Garcia a longuement évoqué cette rencontre de huitième de finale de la C1 qui intervient à un moment particulier pour les gones. On le sait tous, l’une des difficultés dans cette rencontre sera de trouver une astuce pour bloquer le quintuple ballon d’or portugais Cristiano Ronaldo. Auteur d’une très belle saison avec la Juve, l’attaquant portugais s’est récemment illustré en championnat et reste au meilleur de sa forme, puisqu’il figure parmi les trois meilleurs buteurs européens de l’année 2020 à ce jour. Mais Rudi Garcia rejette l’idée d’un plan anti-Ronaldo dans cette rencontre de huitième de finale, même si le portugais sera particulièrement surveillé de près dans cette rencontre. Pour le manager français, pas question de regarder les bianconeri jouer ce soir, même s’ils seront poussés par leur public. Privé de Depay, le manager français compte miser sur l’offensive dans cette rencontre aller des huitièmes de finale de la C1.

«oui, l’exploit est possible pour l’OL face à la Juventus. Alors bien sûr, l’Olympique Lyonnais doit se passer notamment de Memphis Depay, qui est blessé. C’est un manque énorme pour cette équipe de l’OL. Mais elle a vraiment de bons joueurs. Elle a aussi recruté un bon élément en la personne de Karl Toko Ekambi, que je connais puisque j’ai été entraîneur adjoint de l’équipe nationale du Cameroun. L’OL a de bons joueurs offensivement et peut poser des problèmes à la Juventus. Derrière, elle laisse souvent des failles en ce moment. Leonardo Bonucci n’est pas très rapide également. Donc Lyon peut en profiter. L’exploit est possible si l’OL arrive à concrétiser rapidement ses occasions et à faire la différence à domicile avant d’aller essayer de faire le meilleur résultat possible à Turin. Mais la Juventus ne se le laissera pas faire…» confiait Alain Boumsong dans une interview exclusive accordée à nos confrères de Footmercato. Si les lyonnais ne sont pas favoris dans cette rencontre de ligue des champions, l’OL ne compte pas jouer les observateurs durant les 90 minutes de ce match aller des huitièmes de finale sur la pelouse des Bianconeri : «Il faut savoir qu’à partir des huitièmes de finale, il n’y a que des grandes équipes. On pensait tous que Liverpool allait gagner face à l’Atlético de Madrid, que le PSG allait gagner à Dortmund et finalement ils ne l’ont pas fait. A nous d’être à notre maximum pour faire ça. Espérons qu’ils ne soient pas à 100%. La Juve est favorite. Pour déjouer les pronostics, il faut qu’on soit à notre meilleur niveau, qu’on ait confiance en nous et qu’on donne tout sur le terrain».

Eviter de défendre

«Quand on joue la Juve, le derby et après une demie de Coupe de France contre Paris, c’est une belle semaine. Les joueurs seront motivés. Il faudra être capable d’empêcher la Juve de développer ses forces. Si on ne fait que défendre, on a peu de chance de gagner le match. On va essayer de s’aider du douzième homme. Il faudra qu’on soit au top dans tous les domaines : mental, tactique et physique.», a fait savoir le manager de l’OL en conférence de presse.