Ligue des champions : Les lyonnais confiants pour le retour face à la Juve

Huitième de finale – Malgré une saison mitigée, l’Olympique Lyonnais s’est en partie rachetée dans la soirée du mercredi aux yeux de certains supporters, après avoir battu la Juventus de Turin en match aller des huitièmes de finale de la ligue des champions à domicile. L’OL se déplacera le mois prochain sur la pelouse du leader de la série avec une avance d’un but que les hommes de Rudi Garcia comptent bien défendre. Si les hommes de Garcia avaient bien entamé la rencontre, la seconde période a été nettement marquée par une grande domination de la Juventus de Turin, une domination stérile puisque le club français s’imposera à l’issue du temps réglementaire par la plus petite des marges. Les joueurs lyonnais l’affirment unanimement fait du bien au moral de l’équipe qui peine à trouver ses marques en championnat.

La ligue des champions cette saison est marquée par de nombreuses surprises pour les huitièmes de finale. Les fans n’attendront pas les quarts ou encore les demi-finale pour avoir droit à de belles sensations, puisque les matches retour des huitièmes de finale nous réserve des surprises inédites. Après avoir fléchi à domicile, le Real Madrid doit aller à la recherche d’un exploit sur la pelouse de Manchester City au mois de mars, pour espérer aller au-delà des huitièmes de finale de la C1 cette saison. L’olympique lyonnais devra se battre dans quelques jours pour conserver son résultat positif face à la Juventus mercredi soir à domicile. S’ils ne sont pas au meilleur de leur forme, les hommes de Rudi Garcia ont réussi à s’imposer face à la Juve de Ronaldo, une victoire qui fait du bien au moral de l’équipe. En zone mixte, plusieurs joueurs lyonnais ont souligné leur satisfaction après ce résultat positif face au leader actuel de la série A en Italie.

«Nous avons livré un gros match. La première période a été beaucoup plus maîtrisée et la seconde plus délicate mais nous avons bien défendu ensemble, ce qu’il faut souligner. C’était la Juve ensemble et il est normal d’avoir subi après la mi-temps. C’était un très bon match et une bonne performance de toute l’équipe collectivement et tactiquement. Je suis très heureux d’avoir marqué. Cela me fait plaisir de marquer dans ce type de match. Je suis très heureux d’avoir aidé l’équipe à gagner. Cette victoire va nous donner beaucoup de confiance pour les échéances de fin de saison et notamment le derby contre Saint-Etienne dès dimanche.», révélait mercredi soir Luca Tousart, le milieu de terrain de l’OL, peu de temps après l’exploit de Lyon en ligue des champions, lors des phases aller des huitièmes de finale. Pour le milieu de terrain lyonnais, il s’agissait de la victoire de toute une ville : «Nous sommes allés chercher la victoire tous ensemble. C’était la victoire de toute une ville, tout un stade». Directeur sportif du club, le brésilien Juninho a également salué la prestation de son équipe mercredi soir face à la Juve de CR7 : «Une prestation presque parfaite. Gagner 1-0 contre la Juve, personne ne s’attendait à ce qu’on puisse faire ça. Bien sûr qu’on est très contents, mais il ne faut pas oublier que c’est le premier match…En général, notre prestation a été très très bonne, cela peut nous donner confiance, avec beaucoup d’humilité, en gardant notre sérénité. C’est juste le premier match. Ça montre qu’on a de la qualité, que notre groupe a beaucoup de talent.», a indiqué l’ancienne star de l’OL.

L’arbitrage encore critiqué

«Dans ce match, en Italie, on aurait eu deux penalties. Mais on doit s’adapter à l’arbitrage européen. Pour le retour, il va falloir être plus agressif, et avoir un rythme plus fort. On ne doit pas être aussi lent. Respecter une consigne à 100 à l’heure c’est une chose, à 10 à l’heure, c’est autre chose. Le résultat est différent. C’est un défaut que nous avons.», a confié Maurizio Sarri, l’entraineur de la Juventus après la rencontre.