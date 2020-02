Défaite du Real : Guardiola se méfie pour le match retour

Ligue des champions – Le Real Madrid s’est fait surprendre sur sa propre pelouse de Santiago Bernabeu. Les madrilènes sont désormais condamnés à l’exploit sur la pelouse des Citizen dans quelques jours, au mois de mars plus précisément. Malgré une belle avance à Santiago Bernabeu, Pep Guardiola se méfie du Real pour le match retour des huitièmes de finale de la ligue des champions. En conférence de presse, le manager espagnol est revenu le prochain derby qui l’attend dans quelques jours face au club madrilène. Plusieurs joueurs du Real ont réagi à la défaite du club à domicile cette semaine en C1. Mais pour l’heure, les merengues semblent être beaucoup plus concentrés sur le match retour de la Liga qu’ils livreront le dimanche face au FC Barcelone.

La défaite du Real Madrid en ligue des champions a fait la une des plus grands espagnols. Devant leur propre public, les madrilènes se sont inclinés en match aller des huitièmes de finale de la ligue des champions face à Manchester City. Les madrilènes avaient pourtant bien démarré la rencontre face aux hommes de Pep Guardiola, puisque le Real ouvrira le score dès la première période dans cette rencontre aller. Mais la seconde période reflètera une tout autre réalité pour les madrilènes dans le mythique stade de Santiago Bernabeu. Rattrapés au score, les madrilènes seront battus après la transformation d’un pénalty par Kevin De Bruyne. L’international belge était l’un des principaux artisans de la victoire de City en ligue des champions face aux merengues. Malgré une belle avance et un résultat nettement positif, Pep Guardiola reste sur ses gardes pour le match retour prévu dans quelques jours sur la pelouse de City. A en croire l’entraineur espagnol, s’il y’a bien une équipe capable de renverser l’issue de ces huitièmes de finale, c’est bel et bien le Real de Zidane.

Après la défaite du Real Madrid en ligue des champions, plusieurs joueurs madrilènes ont pointé du doigt l’arbitrage dans cette rencontre qui s’est joué à Santiago Bernabeu : «Non, nous n’avons pas coulé physiquement. Gabriel Jesus fait faute sur le premier but. Tout le monde le sait. Il s’est passé la même chose entre moi et Mahrez et il a sifflé faute. Il y a le VAR mais il ne l’utilise pas. Les arbitres viennent toujours siffler contre nous ici. Je l’ai vu depuis le terrain qu’il y avait faute, je n’ai même pas eu besoin de revoir l’action aux vestiaires. On n’est pas arbitré pareil. Contre Levante, le jaune de Ramos sur sa première faute n’est pas normal. Nous sommes l’équipe qui a le plus de Champions et de Liga et ce sera toujours ainsi.», rappelait Vinicius Junior, l’international brésilien qui évolue au Real. Les hommes de Guardiola ont réussi un sacré coup à Madrid en s’imposant 2-1 lors du match aller des huitièmes de finale. Mais les merengues sont loin d’être vaincus dans cette compétition, comme l’a récemment fait savoir Casemiro après la défaite madrilène mercredi soir : «Ce n’est pas le cas, s’il y a bien une équipe capable de remonter ça, c’est le Real Madrid. Nous avons fait 75 très bonnes minutes, contre une grande équipe, et 15 minutes où nous n’avons pas fait ce que nous aurions dû faire. Et ils sont revenus. Ce n’est pas fini, mais il reste beaucoup de travail à faire… L’explication est claire. Nous avons fait 75 minutes spectaculaires et ensuite nous n’avons pas eu l’intensité, le contrôle du jeu, nous avons reculé, et c’est un grand rival, ils montent deux fois et marquent».

Guardiola méfiant pour le retour

«Si une équipe est capable de renverser les choses, c’est le Real Madrid. Nous avons concédé un but alors que nous étions au mieux et nous avons ensuite marqué lorsqu’ils étaient meilleurs. Mais c’est ça la Champions league, des hauts et des bas. Courtois a été immense. C’est un bon résultat de par les deux buts.», a indiqué l’entraineur de Manchester City.