Liga : Le Barça repasse devant le Real Madrid

27e journée du championnat – Les madrilènes ne resteront pas longtemps en tête du classement de la Liga après leur victoire à Santiago Bernabeu face au FC Barcelone. Les hommes de Zinedine Zidane qui étaient en déplacement sur la pelouse de Bétis se sont inclinés par le score de 2-1. Le Barça profite donc de ce faux pas madrilène pour se hisser en tête du tableau.

Le Barça reprend la tête de la Liga après l’avoir provisoirement perdu lors du match face au Real Madrid le 1er mars dernier à Santiago Bernabeu. Les madrilènes qui jouaient sur la pelouse sur la pelouse du Betis après leur victoire au classico se sont fait surprendre dans la rencontre. Menés au score, les hommes de Zizou reviendront dans la partie grâce à un but de Karim Benzema. Mais la joie des merengues sera de courte durée, puisque les madrilènes concéderont un deuxième but dans cette rencontre comptant pour la 27e journée de la Liga, en toute fin de match. Conséquence de cette défaite, les merengues repassent à la seconde place du classement puisque le FC Barcelone s’est imposé de son côté sur sa pelouse face à la Real Sociedad à l’occasion de la 27e journée. En conférence de presse, Zinedine Zidane est longuement revenu sur la prestation de ses hommes dans cette rencontre. Nombre de joueurs madrilènes ont réagi à cette défaite des merengues face au Betis, surtout à un moment aussi critique dans la course pour le titre en Espagne.

«On a fait un mauvais match, du début à la fin. On n’est, à aucun moment, entré dans le match. Nous avons perdu beaucoup de ballons et ça a été un mauvais match. Je suis le responsable, mais je n’ai pas d’explication. On ne peut pas être content du match.», rapporte Zinedine Zidane l’entraineur du Real Madrid. Alors qu’ils avaient repris la tête du championnat après la victoire face au FC Barcelone à Bernabeu, les madrilènes perdent la première place du classement après ce faux pas sur la pelouse du Betis dimanche soir, un faux pas qui inquiète Zidane, puisque le club a montré un visage peu reluisant dans cette rencontre comptant pour la 27e journée de la Liga : «L’équipe était intermittente pendant de nombreuses phases du match et nous n’avons pas fait ce que nous avions répété pendant la semaine. Nous savions comment jouait le Betis et ils ont très bien réussi. Nous ne méritions pas de gagner. Il y a encore beaucoup de matches de Liga, onze, et nous allons continuer à nous battre jusqu’à la fin. Même quand nous avons gagné contre Barcelone, nous n’avons pas tout bien fait…On a fait beaucoup d’erreurs et quand tu n’es pas à ton niveau, tu te compliques les choses. On a eu du mal. On n’a pas eu d’intensité, de rythme, tout nous a manqué. On peut dire que ça a été le pire match de la saison. Il ne faut pas devenir fou, mais on ne peut pas être content du match qu’on a fait ce soir», a poursuivi le manager français. Les merengues perdent trois précieux points dans la course à la Liga après cette défaite. Les catalans reprennent la tête du classement après une timide victoire face à la Real Sociedad samedi dernier.

La Liga déjà perdue pour le Real ?

«Nous pouvons aller de l’avant. Aujourd’hui, c’est une honte, mais il reste encore onze matches et nous continuerons jusqu’à la fin pour gagner la Liga. Même si ce n’est pas un problème d’attitude, je n’ai aucune explication pour ce qui s’est passé. Nous n’avons pas fait de match pour gagner et je suis responsable. Je défends toujours mes joueurs, si je dois dire quelque chose, je vais le dire à l’intérieur du vestiaire», a rapporté l’entraineur des merengues. Pour Casemiro, cette défaite pourrait coûter cher au club madrilène : «Ça pourrait nous coûter la Liga, mais désormais nous devons penser match par match».