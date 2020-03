La réaction de Mourinho après l’élimination de Tottenham en C1

Ligue des champions – Pour sa première saison sur le banc des spurs, le manager portugais ne fera pas mieux que son successeur en C1. S’il a réussi à franchir les huitièmes de finale de la ligue des champions avec les Spurs, l’entraineur portugais n’ira pas plus loin dans cette compétition européenne. Battus à l’aller sur leur propre pelouse, les hommes de Mou recevront une véritable correction lors de leur déplacement en Allemagne.

Fin de parcours pour Tottenham en ligue des champions cette saison. Les Spurs ont été éliminés à l’issue des huitièmes de finale retour après leur lourde défaite sur la pelouse de RB Leipzig. En conférence de presse, le manager portugais est revenu sur cette défaite qui prive son équipe d’es quarts de finale de la ligue des champions. Rappelons que les Spurs avaient la saison dernière, franchi la finale de la C1 sous les ordres de Mauricio Pochettino, une finale qu’ils perdront malheureusement face au club de Liverpool. Visiblement, l’entraineur portugais semble très peu remonté contre ses joueurs après cette lourde défaite sur la pelouse du club allemand. S’il reconnait que des erreurs ont été commises durant cette rencontre de la ligue des champions, Mou refuse en revanche de blâmer ses joueurs pour cet échec. Pour lui, les nombreuses blessures au sein de son effectif cette saison expliquent en grande partie ce fiasco des Spurs en ligue des champions. priorité pour Mou, qualifier son équipe pour les la prochaine phase de ligue des champions, un objectif qui est encore hors de leur portée, puisque les spurs sont à 7 points de la quatrième place qualificative pour la prochaine C1. Mais avec une bonne dizaine de journées à venir, tous les scénarios restent encore possible en Premier League pour les Spurs de Mou.

«Bien sûr j’étais très positif et je dois l’être à chaque fois sinon il ne faut pas venir au match. J’ai motivé les joueurs, on y croyait. On sait que c’est difficile en ce moment et puis ils sont très forts. On a commencé le match avec cette occasion, c’est pratiquement un but contre son camp. On sait que c’est dur de marquer. C’est difficile, il y a ces deux erreurs, ils marquent et après c’est difficile. Ils sont impressionnants physiquement. Leurs défenseurs gagnent beaucoup de duels et s’ils ne le font pas ils effectuent des fautes. Leurs milieux et leurs attaquants sont très rapides. Bien sûr ils méritent leur qualification. Si je peux être critique auprès de certains joueurs ? Je le garde pour le vestiaire, ils ont fait de leur mieux», a fait savoir l’entraineur portugais en conférence de presse dans la soirée du mardi. Battus sur leur terrain, les Spurs ne réussiront pas à accomplir l’exploit en ligue des champions cette saison, malgré la présence d’un certain José Mourinho sur le banc cette saison, pour remplacer Pochettino. Comme on peut s’en douter, l’entraineur n’en veut pas à ses joueurs après cette défaite : «on a fait des erreurs, des erreurs qu’on avait déjà analysées dans des matchs précédents. Je ne blâme jamais les joueurs qui sont en difficulté. Il n’y a personne à blâmer. À chaque match on a une grosse blessure, c’est l’histoire de notre saison. C’est non-stop. Regardez notre banc ce soir. C’est très dur. Je ne peux pas blâmer les joueurs».

Tanguy chambré par Mou

«J’espère qu’il utilisera chaque minute sur le terrain et chaque minute en sachant ce que la Premier League doit lui permettre de s’améliorer. Beaucoup de joueurs fantastiques dans leur première saison dans un nouveau pays et pour différentes raisons ont du mal. Il y a eu de nombreux exemples… C’est un joueur avec beaucoup de talent. Il doit savoir qu’il doit faire beaucoup mieux et je ne peux pas continuer à lui donner des opportunités de jouer parce que l’équipe est beaucoup plus importante», faisait savoir le manager portugais peu de temps avant la rencontre de la ligue des champions.