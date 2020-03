Ligue 1 : Aulas propose une nouvelle formule pour le classement

Suspension du championnat – La France a suivi l’exemple de l’Italie, l’Angleterre ou encore l’Espagne, en décrétant une suspension temporaire du championnat de ligue 1 et de ligue 2. Face à l’éventualité d’un championnat qui n’arriverait pas à son terme en raison de la menace du Coronavirus, le président de l’Olympique Lyonnais a appelé à une saison blanche cette année en France, une proposition balayée d’un revers de la main par la LFP.

Comme de nombreux championnats européens, la ligue 1 a été suspendue en raison de l’épidémie du Coronavirus. Une reprise du championnat devrait être envisagée mi-avril, une reprise qui suscite de nombreux questionnements concernant la nouvelle formule qui sera adoptée pour terminer la saison, une saison achevée à 75% selon la ligue de football professionnel. Parmi les présidents de clubs, JMA est celui qui s’est le plus illustré ces derniers jours en termes de propositions. Le président de l’Olympique Lyonnais a d’abord appelé la ligue de football professionnel à une saison blanche cette année. Cette proposition, comme on pouvait s’en douter, a été très rapidement balayée d’un revers de la main par les clubs les mieux placés en ligue 1 comme en ligue 2 cette saison, puisqu’elle supposerait une annulation du championnat. L’Olympique Lyonnais serait donc d’office qualifié pour la prochaine ligue des champions, une situation difficilement envisageable en l’état actuel du championnat de ligue 1. Accablé pour cette proposition jugée indécente par nombre de ses pairs, JMA est revenu à la charge avec une nouvelle proposition. Cette fois, le président de l’OL propose un classement sur les cinq dernières années. Comme on peut s’en douter, cette nouvelle formule proposée par Aulas avantage de nouveau son club.

«La meilleure solution serait de dire « c’est une saison blanche », ce qui évite à ceux qui sont concernés par le bas du tableau de se retourner contre la LFP et la FFF. Le règlement stipule que c’est à l’issue du championnat que l’on descend d’une division. Une décision différente ouvrirait une brèche juridique qui coûterait très cher. Le plus logique serait alors de dire : » on annule tout et on repart sur la situation du début de saison», indiquait JMA il y’a quelques jours, après la suspension du championnat de ligue 1 et L2 par la ligue de football professionnel. Après les retours négatifs, Aulas est revenu à la charge avec une nouvelle proposition qui risque encore de déplaire à l’OM, actuel dauphin du PSG en Ligue 1 : «il existerait une autre solution d’après les spécialistes : le classement historique sur 3 ans ou 5 ans ? Mais la meilleure solution consisterait à terminer le championnat mais cela va être de + en + difficile ?», rapporte le président de l’Olympique Lyonnais. Avec cette nouvelle formule que se passerait-il ? Sans surprise, le PSG resterait toujours leader du championnat, donc qualifié pour la prochaine édition de la C1. Par la même occasion, l’Olympique Lyonnais s’assurerait la seconde place du podium avec le cumul des points engrangés en championnat les cinq dernières années. Cette proposition qui avantage visiblement l’OL devrait faire aussi des heureux ailleurs, notamment au sein du Téfécé. Avec une relégation quasi actée cette saison, le club de Toulouse pourrait devrait, grâce à une nouvelle formule de classement, se maintenir hors de la zone de relégation. Metz Amiens et Strasbourg seraient les trois relégués en ligue 2 sur la base de cette nouvelle formule proposée par Aulas. Aucun podium européen garanti à l’OM dans ce nouveau schéma de classement.

L’annulation n’est pas encore à l’ordre du jour

«Je pense qu’il y a plein de solutions alternatives qui peuvent exister, mais je n’y crois même pas parce que moi, je suis convaincue qu’on va aller au bout de notre championnat. Et on se donne les moyens aujourd’hui d’y aller. On a encore beaucoup de semaines devant nous, on a la possibilité de faire jouer des matches plusieurs fois par semaine.», répondait la présidente de la LFP.