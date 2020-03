Coronavirus : Lionel Messi annonce une baisse de salaire

Baisse de salaire – L’univers du football reste sans doute l’un des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire mondiale provoquée par le nouveau Coronavirus. Tous les cinq grands championnats européens ont été mis aux arrêts, sans compter la suspension de la ligue des champions et l’Europa League, deux compétitions phares qui aident les clubs à garnir leurs revenus. Dans cette crise sanitaire mais également financière, les joueurs ont été invités à faire des efforts en acceptant des baisses de salaires.

La baisse de salaire au FC Barcelone vient d’être confirmée par le capitaine catalan Lionel Messi. Dans un communiqué rendu public sur les réseaux sociaux, le capitaine des blaugranas a annoncé que les joueurs, après discussions avec la direction du club, ont accepté de renoncer à 70% de leur masse salariale, en raison de la crise du Coronavirus. Avec l’arrêt des championnats et des compétitions européennes, difficile pour les clubs de faire face aux salaires des joueurs. Au FC Barcelone, la baisse des salaires des joueurs avait alimenté une vive polémique dans la presse espagnole ces derniers jours. Selon plusieurs médias, certains joueurs s’étaient opposés à la réduction de leur salaire en cette période de crise sanitaire mondiale. C’est dans un premier temps pour mettre un terme aux spéculations que le capitaine des blaugranas a brisé le silence en confirmant dans un communiqué la réduction de la rémunération des joueurs du club. Mais ce n’est pas tout, car le club a réussi à négocier 100% de salaire pour le staff technique dans cette période de crise sanitaire.

La baisse du salaire des joueurs au FC Barcelone a été confirmée par le club dans un communiqué officiel : «Il s’agit essentiellement d’une réduction de la durée de travail, imposée par les circonstances et les mesures de protection mises en œuvre, et, par conséquent, de la réduction proportionnelle des rémunérations prévues dans les contrats respectifs, mesures que le club souhaite appliquer en suivant scrupuleusement la réglementation formelle du travail, selon les critères de proportionnalité, et surtout d’équité, et avec pour seul objectif la reprise de l’activité du club dans les meilleurs délais». Peu de temps après la direction du club, c’est au tour de l’international argentin Lionel Messi de prendre la parole pour confirmer la réduction du salaire des joueurs, une réduction de 70% consentie par les footballeurs du FC Barcelone, pour aider le club à faire face à cette crise financière provoquée par la maladie à Coronavirus Covid-19 : «En ce qui nous concerne, le moment est venu d’annoncer qu’en plus d’une baisse de 70% de nos salaires pendant cette période d’urgence, nous allons oeuvrer pour que les salariés du club puissent toucher 100% de leur salaire pendant ce temps. Si nous n’avons pas parlé jusqu’à présent, c’est parce que notre priorité était de trouver des solutions qui soient réelles pour aider le club, mais aussi ceux pour qui cette situation est le plus préjudiciable.», rapporte le footballeur argentin. Dans son communiqué, Lionel Messi a saisi l’occasion pour répondre à certains journaux espagnols qui accusaient les joueurs barcelonais de refuser une baisse de salaire en cette période de crise mondiale.

Messi éclaircit les choses

«Beaucoup de choses ont été écrites et dites sur l’équipe première du FC Barcelone par rapport aux salaires des joueurs durant cette période d’état d’urgence. Avant toute chose, nous voulons clairement afficher que notre volonté a toujours été d’appliquer une baisse des salaires, parce que nous comprenons parfaitement qu’il s’agit d’une situation exceptionnelle et nous avons toujours été les premiers à avoir aidé le club quand on nous l’a demandé. Parfois, nous l’avons même fait de notre propre initiative quand nous estimions que c’était nécessaire et important… Ça ne nous surprend pas qu’à l’intérieur même du club, certains essaient de braquer les projecteurs sur nous et essaient de nous mettre la pression afin que nous fassions une chose que nous avons toujours eu l’intention de faire.», poursuit le capitaine des blaugranas dans son communiqué.