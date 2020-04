Coronavirus : baisse des salaires au Real Madrid

Salaire des joueurs – En dépit de la polémique suscitée par les propos tenus par l’allemand Tony Kroos, la direction du club et les capitaines ont trouvé un accord pour la réduction de la masse salariale des équipes de basket et de football du club madrilène. Bien avant le Real, le FC Barcelone avait pris cette décision de baisser les salaires des joueurs, en raison de la crise sanitaire que traverse le pays, une crise sanitaire qui est aussi à l’origine de la suspension des différentes compétitions sportives européennes.

La baisse des salaires au Real Madrid est désormais une réalité selon un communiqué officiel rendu par le club madrilène. En raison de l’épidémie du Coronavirus, tous les championnats européens ont été suspendus. Les compétitions européennes comme la ligue des champions et l’Europa ont également été suspendues par l’UEFA. L’Euro 2020, censé se dérouler dans plusieurs villes européennes, a été reporté pour l’année prochaine, en raison de la crise du Covid-19. Cette crise sanitaire est une situation difficile pour les clubs qui doivent faire face aux salaires des joueurs, alors que toutes les sources génératrices de revenus sont aux arrêts. Plusieurs clubs ont donc entamé des négociations avec les joueurs en vue d’une réduction de leurs salaires. C’est le cas avec le FC Barcelone où les joueurs ont accepté une baisse de 70% de leur salaire pour aider le club dans cette difficile période. Au Real Madrid, la décision suscitait une polémique, après la récente sortie de l’international allemand Tony Kroos. Le joueur avait jugé inutile l’idée de baisser les salaires des footballeurs, une position qui lui a valu de nombreuses critiques. Le milieu de terrain allemand est revenu à la charge en détaillant le sens de ses propos. Quoi qu’il en soit, le Real Madrid vient d’officialiser la baisse des revenus des joueurs pour la saison, en raison de l’épidémie qui paralyse l’économie mondiale.

«Les joueurs et les entraîneurs des équipes premières de football et de basket du Real Madrid, menés par leurs capitaines, avec les principaux dirigeants des différents départements du club, ont accepté de réduire volontairement leur salaire pour cette année entre 10 et 20 %, en fonction des circonstances qui peuvent affecter la clôture de la saison sportive actuelle 2019-20. Cette décision, prise par les joueurs, les entraîneurs et les employés, évite des mesures traumatisantes qui affectent le reste des travailleurs, tout en contribuant aux objectifs économiques de l’entité compte tenu de la baisse de revenus qu’elle subit ces derniers mois en raison de la suspension des compétitions et de la paralysie d’une grande partie de ses activités commerciales.», rapporte le club madrilène dans un communiqué officiel. Après le FC Barcelone, le Real est donc le second club de la Liga à annoncer une baisse considérable de sa masse salariale, en raison de l’épidémie du nouveau coronavirus qui ravage actuellement plusieurs pays d’Europe. L’Espagne reste l’un des pays du Vieux Continents les plus touchés par ce virus, après l’Italie. La réduction des salaires est une décision qui a été saluée par la direction du club madrilène : «Le Comité d’Entreprise du club soutient fermement cette décision, qu’il considère comme responsable et exemplaire. Le Real Madrid est fier de tous ceux qui composent cette grande famille et de sa culture de valeurs inébranlable, qui est particulièrement précieuse dans des moments difficiles comme ceux-ci.», lisons-nous dans le communiqué officiel du club Merengue.

Kroos favorable à la baisse des salaires?

Dans une première intervention, Kroos avait jugé inutile la baisse des salaires, des propos qui lui ont valu de nombreuses critiques. Dans une nouvelle intervention, le milieu de terrain allemand revient sur cette polémique : «Il est possible que mes propos n’aient pas été traduits correctement ou que certains n’aient pas souhaité comprendre. Depuis le début, mon avis, vous me connaissez bien, est le suivant : si nous pouvons aider les employés et les services du club, je trouve logique de renoncer à une partie de notre salaire, ce qui a d’ailleurs été conclu aujourd’hui».