OL : Aulas attaque encore l’Olympique de Marseille

Olympique Lyonnais – Au cours d’une émission réalisée ce vendredi sur OL TC, le président de l’Olympique Lyonnais a passé en revue plusieurs sujets d’actualité sportive. La reprise du championnat a de nouveau été évoquée par le président des Gones, une reprise à laquelle il serait évidemment favorable, un mois après avoir défrayé la chronique en proposant une annulation de la saison de ligue 1 en cours. Actuel dauphin du classement cette saison, l’OM n’a pas été épargné par certaines critiques du président des gones.

Jean-Michel Aulas remet une couche à la rivalité entre l’OL et l’OM ce vendredi. Invité d’une émission diffusée par OL Tv, le président de l’Olympique Lyonnais est revenu sur la saison actuelle des marseillais qui occupent la seconde place du podium, des marseillais qui selon lui, souhaiteraient que le championnat soit arrêté à ce stade, pour être à l’évidence qualifié pour la prochaine ligue des champions de football. JMA se prépare aussi à l’éventualité d’une saison sans podium européen avec l’Olympique Lyonnais cette année. Parmi les priorités du président des gones, conserver son directeur sportif Juninho, mais surtout l’attaquant néerlandais Memphis Depay en lui proposant une prolongation de contrat avec Lyon.

L’Olympique de Marseille ne devrait pas tarder à réagir aux nouvelles critiques du dirigeant de l’OL, Jean-Michel Aulas. Après avoir évoqué la saison des marseillais au cours d’une émission diffusée sur Ol Tv, JMA a évoqué le sujet combien sensible de la reprise du championnat. Pour le président des gones, Marseille ne serait pas favorable à l’idée d’une reprise. A en croire JMA, le club phocéen souhaiterait un arrêt du championnat français à ce stade, une décision qui lui ouvrirait les portes de la prochaine ligue des champions : «Si malheureusement, nous ne sommes pas dans les compétitions européennes, on en profiterait pour accélérer le pas. Cette année, pourquoi nous ne sommes pas à l’instant T en position de jouer en Coupe d’Europe ? Uniquement parce qu’on a joué tous les trois jours dans un contexte extrêmement contraignant de calendrier où on a eu beaucoup de blessés. Et comme par hasard, on voit que Marseille, qui a fait une bonne saison cette année et qui n’avait pas joué de coupe d’Europe la saison dernière, a pu se concentrer sur le championnat, a pu réussir un beau parcours avec un peu de réussite, pas trop de blessés, ce qui a fait qu’ils se retrouvent en situation d’être européen sous réserve bien sûr de respecter les règles du fair-play financier… Marseille, qui est deuxième du championnat aujourd’hui, souhaite évidemment qu’on en arrête aujourd’hui avec ce classement-là. Ce n’est pas tout à fait les règles qui ont été retenues à la Fédération puisque le championnat amateur est lui arrêté et la règle, c’est un coefficient. (…) Après, il y a des règles qui sont opposables à tout le monde et ça n’empêchera pas ceux qui s’estimeraient lésés de pouvoir faire des contestations ou des recours. Mais globalement, c’est une solution qui est acceptable parmi d’autres . Mais dans les autres, il y a celle de finir le championnat, ce que nous souhaitons nous», lance le président de l’Olympique de Lyon. Jean-Michel Aulas a aussi évoqué ses priorités pour les saisons à venir.

Garder Juni et Depay

«gouverner, c’est prévoir. La réponse est claire. Si par malheur, ce que je ne crois pas, nous n’avions pas la possibilité de jouer une Coupe d’Europe la saison prochaine, nous allons continuer le plan. Pour moi, c’est l’année 1 du plan Juninho. On a vraiment l’homme qui va permettre sur les années qui viennent de relancer l’OL… J’ai beaucoup d’échanges avec Memphis…On discute avec ses agents. Moi, je discute avec lui. On aura la possibilité de le rencontrer. On fera tout pour évoquer une prolongation. Toutes les instances de Lyon sont favorables à le prolonger», révèle le président de l’Olympique Lyonnais dans son interview accordée à OL Tv ce vendredi.