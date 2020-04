Election FIF : Le stade d’Abidjan soutient Didier Drogba

Présidence de la FIF – L’année dernière, l’ancien capitaine des éléphants de Côte d’Ivoire déclarait sa candidature pour la présidence de la fédération ivoirienne de football. Si les amateurs du football ivoiriens ont majoritairement salué cette candidature, l’élection est loin d’être pour autant gagnée d’avance pour l’ancienne gloire du foot ivoirien. Après avoir présenté son projet au ministre des sports, DD a par la suite rencontré les présidents de clubs pour leur dévoiler sa vision pour le foot ivoirien qui a perdu ses lettres de noblesse ces dernières années.

L’élection du nouveau président de la FIF en Côte d’Ivoire suscite une attention particulière des ivoiriens, attendue due à la candidature de Didier Drogba à la présidence de la fédération ivoirienne de football. Face à l’ancien joueur, Sory Diabaté, le candidat adoubé par le président sortant Sidi Diallo. Dans la course à cette élection, Idriss Diallo, un autre acteur bien connu dans l’univers du football ivoirien. Les présidents de clubs devront s’exprimer par vote pour désigner le futur locataire de la maison de verre de Treichville. Mais à ce jour, certains dirigeants ont déjà pris position dans cette bataille pour la présidence de la fédération ivoirienne de football. C’est le cas du dirigeant du Stade d’Abidjan, l’un des quatorze clubs de foot de première division en Côte d’Ivoire. Sur les antennes de Radio Côte d’Ivoire, Sidibé Souleymane a longuement évoqué cette élection à la FIF prévue cette année. Selon le dirigeant de club, Didier Drogba devrait pouvoir compter sur son club pour accéder à la présidence de la fédération ivoirienne de football, une bataille au dénouement encore inconnu, en dépit de la popularité incontestable de DD par rapport aux autres candidats en lice pour ce poste.

Candidat à la présidence de la FIF, Didier Drogba a déjà rencontré les dirigeants de clubs de foot pour exposer en long et en large son projet pour le football ivoirien. A en juger par certaines réactions, il faut croire que certains dirigeants de clubs sont déjà en phase avec la vision de l’ancien footballeur ivoirien. C’est le cas du président du Stade d’Abidjan, club évoluant en première division ivoirienne. De passage sur les antennes de Radio CI, Sidibé Souleymane avoue avoir été particulièrement séduit par le programme de Didier Drogba. Pour le président du Stade, l’ancien footballeur pour compter sur son club pour cette élection à la présidence de la FIF : «J’ai reçu les 3 candidats, ils m’ont appelé et sont venus me rencontrer et sincèrement il faut donner une chance à notre football d’être relancé. C’est vrai que les autres ont fait ce qu’ils peuvent mais Drogba est une autre dimension. Donc pour moi il faut qu’on aide Drogba afin de faire ce qu’il a à faire pour nous aider. Les autres ont peut-être l’expertise mais n’ont pas les moyens de nous aider. Aujourd’hui nous les Présidents de clubs, savons comment nous nous saignons. La subvention n’est qu’une goutte d’eau. Donc quelqu’un qui vient nous aider avec un car, je dis vivement que Sory Diabaté et Idriss Diallo comprennent cela. Cest un cri de coeur que je leur lance. En clair, le stade d’abidjan soutient Drogba, parce qu’il a un bon programme.».

De nouvelles subventions pour les clubs ivoiriens

«Il va doubler les subventions de L1 (de 75 à 150 millions), D2 (de 25 à 50 millions) et D3 (de 15 à 30 millions). En plus il a une bonne politique et une bonne vision pour le football ivoirien. Depuis l’indépendance ce sont les mêmes stades qu’on a. Donc Didier Drogba connaît le football parce qu’il a joué au haut niveau et parmi les 3 candidats c’est le seul qui peut faire revenir les ivoiriens et remplir les stades. Imaginez par exemple un match Denguelé-Asec à Odienne avec la présence de Didier Drogba. Cest l’homme idéal de la rupture, de la renaissance. Ça sera la rupture avec ce que nous avons l’habitude de voir.», souligne le président du Stade.