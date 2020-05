Election FIF : l’énorme coup de pouce de Copa à Drogba

Fédération ivoirienne de football – Ancien footballeur ivoirien, Didier Drogba a décidé de se lancer dans la course à la présidence de la FIF qui aura lieu cette année. En raison de la crise du coronavirus, la date de cette élection très attendue par les ivoiriens n’est pour l’instant pas encore connue. Mais des voix s’élèvent de plus en plus pour saluer et soutenir la candidature de l’ancien footballeur ivoirien pour la présidence de la Fédération ivoirienne de football.

Candidat à l’élection du nouveau président de la FIF, Didier Drogba a dévoilé il y a quelques mois son programme et sa vision pour le football ivoirien. En attendant que les présidents de clubs ne statuent sur cette candidature par les votes, les ivoiriens continuent de multiplier les messages de soutien à la cause de l’ancien footballeur ivoirien qui a décidé de briguer la présidence de la fédération ivoirienne de football cette année. Si le président sortant a décidé de renoncer à un troisième mandat, il compte en revanche user de son influence pour peser dans cette élection en faveur de son dauphin Sory Diabaté, actuel vice-président de la maison de verre de Treichville. Il y’a quelques jours l’ancien portier ivoirien Copa Barry rendait un vibrant hommage à son ancien coéquipier en lice pour la présidence de la fédération ivoirienne de football. S’il ne s’est pas officiellement prononcé sur la candidature de Drogba à la FIF, le héros de la Coupe d’Afrique 2015 au Gabon a donné un énorme coup de pouce médiatique à son ancien coéquipier dans l’émouvant message qu’il a décidé de lui rendre.

«C’est quelque chose qui m’intéresse : j’ai envie d’apporter. Je veux m’impliquer davantage. J’y réfléchis de plus en plus. Je connais le football ivoirien, j’ai joué en sélection pendant des années et je me suis investi dans le football ivoirien ces derniers temps… Je n’ai pas encore pris ma décision, mais si toutes les conditions sont réunies, pourquoi pas… On a vécu de belles années avec la génération des Drogba, Yaya Touré, Zokora et autres… Aujourd’hui, on a certes de bons joueurs mais ça ne suffit pas. Il faut franchir un cap, travailler sur un nouveau projet. Aider les centres de formation à mieux se structurer, avoir une meilleure planification pour avoir des jeunes compétitifs, aider aussi les clubs, développer les infrastructures», confiait l’année dernière l’ancien footballeur ivoirien Didier Drogba. L’ex-vedette des blues de Chelsea ne tardera pas à officialiser sa candidature à la présidence de la FIF, la fédération ivoirienne de football, instance actuellement dirigée par Sidi Diallo. S’il jouit d’une popularité incontestable auprès des ivoiriens, l’élection est loin d’être pour autant gagnée par l’ancien capitaine de la sélection nationale. Il y’a quelques jours, l’association des anciens footballeurs narguait le candidat pour soutenir Sory Diabaté, le numéro du président sortant de la FIF. Sans se prononcer directement sur cette élection à la Fédération ivoirienne de football, Copa Barry a récemment rendu un vibrant hommage à l’ancien joueur ivoirien, un hommage qui sonne comme un énorme coup de pouce médiatique à l’ancien joueur dans sa campagne pour la présidence de la fédération ivoirienne de football.

Le coup de Copa à Drogba

«Le 08/02/2015, quand j’ai arrêté le dernier penalty, je venais d’appliquer un conseil que tu m’avais donné : avancer pour réduire l’angle de tir. Tu étais absent physiquement mais ton esprit était là. Didier, qui es-tu ? à marseille tu es adulé ; à chelsea, tu es devenu une légende ; à galatasaray, tu as mis le public à tes pieds ; en côte d’ivoire, tu es une icône ; et dans le monde, tu es un ambassadeur. Didier, saches qu’avant d’être ton coéquipier, ton frère, je suis d’abord ton fan comme des millions d’ivoiriens qui, pour toi, sont devenus des supporters de Chelsea. Nous avons la nostalgie de ces soirées de Champions League que tu illuminais par ton talent.», rapporte l’ancien portier des éléphants .