OM : Dimitri Payet veut rester

Olympique de Marseille – Le footballeur français, revenu de Westham après une saison en demi-teinte, s’est très rapidement intégré au nouveau groupe de l’OM. Le cli phocéen a atteint l’un de ses objectifs de la saison prochaine, à savoir une qualification en ligue des champions, à l’issue du classement général de la saison arrêtée à la 28e journée, suite à une décision du gouvernement de différer la reprise du foot jusqu’au mois de septembre. Dans un entretien exclusif accordé à Eurosport, le footballeur français s’est de nouveau confié sur son avenir.

Partira ou partira pas ? Dimitri Payet mettait la pression sur la direction de l’OM il y’a environ trois mois concernant son avenir. En contrat avec le club phocéen jusqu’en juin 2022, l’international français annonçait il y’a quelques mois qu’il n’écartait pas la possibilité d’un départ à peine revenu à l’Olympique de Marseille. Parmi les conditions posées par le joueur pour rester, recruter à l’Om avant la tenue de la prochaine ligue des champions, dans l’éventualité d’une qualification du club. La qualification est désormais acquise avec l’Olympique Marseillais, puisque la Ligue de football professionnel a dévoilé fin avril dernier le classement général de la saison, via une formule de calcul qui fait encore polémique. Dans son entretien accord à Eurosport, le footballeur français semble avoir revu ses exigences posées au club phocéen. Alors qu’il évoquait son départ, Dimitri Payet annonce qu’il se sent désormais bien dans la ville de Marseille, soulignant au passage qu’il n’envisageait pas de déménager avec sa famille ailleurs, signe qu’il souhaite rester à Marseille en dépit de quelques tensions qui l’ont opposé à Villas Boas, notamment lorsque le tacticien portugais avait décidé de lui retirer le brassard de capitaine.

L’Olympique de Marseille devrait encore pouvoir compter sur Dimitri Payet pour la saison prochaine. Son coéquipier Dario Benedetto ne tarissait pas d’éloges à son égard : «C’est un joueur clé pour le club, essentiel pour l’équipe. On lui fait la passe, parce qu’on sait qu’il est capable de tout ! Il va tout faire pour gagner, soit en marquant lui-même, soit en faisant une passe décisive. Il fait jouer toute l’équipe. C’est un joueur complet. Il ne lâche rien. sans lui, ce n’est pas le même match». Malgré le rôle décisif à l’OM cette saison, Dimitri Payet menaçait la direction de son club avec l’hypothèse d’un départ : «Je pense que c’est assez clair dans ma tête. Tout le monde sait pourquoi je suis revenu. L’objectif est de faire revenir l’OM en Ligue des Champions. Se qualifier c’est bien, la jouer c’est mieux. Si c’est pour se qualifier et ne pas avoir un effectif pour la jouer dans de bonnes conditions, je me poserais les bonnes questions pour savoir je reste ou si je vais voir ailleurs…J’en ai parlé avec le coach bien sûr mais pas avec le président. C’est une réflexion qui n’est pas exceptionnelle. C’est juste du bon sens. Se qualifier et faire bonne figure, je ne parle pas de la gagner, mais passer la phase de poules, ce serait déjà exceptionnel mais pour cela il faut un effectif. Aujourd’hui, en termes de nombre, on n’est pas capable d’assumer ça. Il faudra se poser les bonnes questions. Qui fait quoi et prendre ses responsabilités sur le prochain mercato.», rapportait le meneur français au mois de février. Après la qualification de l’Om pour la prochaine ligue des champions, Dimitri Payet souhaite désormais rester, probablement au-delà de son contrat qui expire en juin 2022.

Rester à l’OM

«Aujourd’hui, je suis quelqu’un de très heureux sur le terrain comme en dehors. Ça s’est vu et je vais tout faire pour que ça continue l’année prochaine. La Ligue des champions doit nous aider à grandir…Je suis très bien à Marseille, ma famille aussi, a affirmé l’international français. On ne sait pas de quoi le foot est fait mais pour qu’il y ait une histoire, il faut être deux dans ce genre de situation. On n’a pas prévu de déménager», confie Payet à Eurosport.