Olympique Lyonnais : Mathieu Valbuena revient sur son passage à l’OL

Carrière de Valbuena – Après huit saisons passées sous le maillot de l’Om, le footballeur français avait momentanément quitté le championnat français pour la division russe. Mais après seulement une saison passée sous le maillot de Dynamo Moscou, le milieu de terrain français débarque à nouveau en France. Mais ce retour de l’ancien milieu de terrain des bleus s’annonce difficile, puisque Valbuena décide de s’engager pour deux saisons avec l’Olympique Lyonnais, le club rival à l’Om. Dans un live diffusé par OL tv, l’actuel sociétaire d’Olympiakos en Grèce est revenu sur son passage avec les gones.

La carrière de Mathieu Valbuena a été jalonnée par des passages dans plusieurs clubs dont l’Olympique de Marseille. Après avoir passé une bonne partie de sa carrière à l’Om, très peu de personnes pouvaient parier sur un passage de l’international français sous le maillot du club rival, à savoir l’Olympique Lyonnais. Pourtant, Valbuena est bel et bien passé par le club rhodanien après une saison en Russie sous le maillot du Dynamo Moscou. Comme il fallait s’y attendre, l’intégration du joueur a été difficile, en raison de l’opposition de certains supporters lyonnais à sa venue. Mais ces difficultés d’intégration n’ont pas empêché l’ancien meneur marseillais à réaliser l’une de ses plus belles saisons de sa carrière en ligue 1, comme il l’a récemment fait savoir dans un live diffusé par OL tv. Si ces deux saisons à Lyon ont été une belle aventure pour le joueur, l’ancien marseillais nourrit cependant un gros regret.

Le passage de Mathieu Valbuena à l’Olympique de Lyon aura été marqué par de vives tensions avec les supporters lyonnais. Nombre de supporters du clubs s’étaient opposés à la venue de l’international français à l’Ol en 2015, après un passage en Russie pour le compte du Dynamo Moscou : «C’était un gros challenge pour moi, j’adore ça. Je savais que cela allait être très compliqué, que je serai attendu au tournant, qu’on serait exigeant avec moi. Les supporters n’étaient pas trop pour ma venue mais ils avaient été sincères avec moi et me l’avaient dit lors d’une discussion avec eux. Ma première saison a été un peu compliquée. Je n’étais pas satisfait de moi. Je voulais vraiment réussir dans ce club. J’ai travaillé et je suis toujours arrivé à mes fins dans tous les clubs dans lesquels je suis passé. Je savais la pression qui était sur moi mais j’avais les épaules pour ça, même si ce n’était pas toujours évident. Tout cela a été payant en faisant la meilleure saison de ma carrière en Ligue 1. », révèle le footballeur français de 35 ans dans un live diffusé sur la chaine OL Tv. Si l’ancien marseillais reconnait avoir passé l’une de ses plus belles saisons en ligue 1 avec Lyon, ce passage aura été marqué par des désillusions, notamment l’élimination en demi-finale de l’Europa League face à l’Ajax d’Amsterdam : «C’est le gros regret de ma carrière. Le match aller nous a fait énormément de mal. On ne s’est pas mis dans les conditions d’un tel match. Il y a eu une belle équipe de l’Ajax mais nous aussi, on avait une très belle équipe. Au tour précédent face à Besiktas, on a vu un OL qui avait faim. On s’est peut-être dit qu’il fallait juste contrôler ce match à l’Ajax à l’aller et qu’on allait faire la différence chez nous. On a été mangés dans les duels, dans l’état d’esprit. Ça a été une grande désillusion».

Le plan de retraite de Valbuena

«On sait qu’il y a une fin à tout. Bien sûr, continuer dans le football parce que c’est ma vie, c’est quelque chose qui m’anime. Bosser pour un club, avoir un vrai projet sportif, travailler pour un club ça m’intéresserait énormément. Dans une cellule de recrutement, un poste de directeur sportif. Je pensais à ça, c’est ce que je me suis mis en tête pour l’instant.», confiait il y’a quelques semaines l’international français.