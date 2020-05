Stade Rennais : Julien Stéphan réagit aux envies de départ de Niang

Avenir de Mbaye Niang – le footballeur sénégalais a été l’un des principaux artisans de la formidable saison du Stade Rennais qui pour la première fois de son histoire, disputera la ligue des champions. Alors que le club se prépare activement pour un meilleur démarrage de la prochaine saison, Mbaye Niang relance quant à lui la polémique sur son avenir avec le club. En contrat avec Rennes jusqu’en 2023, l’attaquant sénégalais de 25 ans intéresserait plusieurs clubs français dont l’OM. Interrogé sur l’éventualité de rejoindre l’Olympique de Marseille, le joueur a clairement laissé entendre qu’il serait tenté par l’aventure phocéenne.

Le stade rennais devra désormais faire face à l’éventualité d’un départ de son attaquant vedette, le sénégalais Mbaye Niang. L’artificier de 25 ans serait, après sa mémorable saison, dans le collimateur de plusieurs grands clubs européens, notamment en France. En Ligue 1, certains médias de la presse sportive évoquent un intérêt de l’Olympique marseillais pour l’attaquant sénégalais. Lié avec les rouges et noirs jusqu’en 2023, l’attaquant sénégalais s’est récemment montré ouvert à un départ, notamment en direction de l’OM, même s’il affirme que Rennes restera toujours dans son cœur. La question est de savoir si l’OM pourrait avoir les moyens de recruter l’attaquant sénégalais lié à Rennes jusqu’en 2023, surtout dans le contexte actuel de crise économique mondiale. Le joueur pour sa part se dit prêt à faire des sacrifices pour rejoindre l’effectif d’André Villas Boas, notamment en acceptant une baisse de son salaire. Comme il fallait s’y attendre, ces annonces du joueur ont fait réagir le Stade Rennais, en l’occurrence l’entraineur du club. Julien Stéphan qui découvrira la ligue des champions la saison prochaine souhaiterait conserver son effectif actuel pour les futurs challenges.

Mbaye Niang serait visiblement prêt à faire des efforts pour rejoindre l’Olympique de Marseille. Le footballeur sénégalais de 25 ans, a récemment déclaré à Canal Football Club qu’il était favorable à de nouvelles aventures, notamment avec l’Olympique de Marseille : «C’est flatteur. Il n’y a pas de fumée sans feu. Il y a eu des discussions, mais aujourd’hui il n’y a rien de concret…L’OM a aussi des problèmes à régler… Oui c’est un club qui m’intéresse, c’est un club qui a une belle histoire, ils ont aussi des supporters chauds, comme j’aime bien. Si ça doit se faire ce sera avec grand plaisir et quoi qu’il arrive le Stade Rennais restera dans mon cœur, c’est un club qui m’a relancé. Si j’ai le projet sportif comme j’ai eu à Rennes, je peux baisser mon salaire car je vais prendre du plaisir et gagner des trophées… Les dirigeants savent aujourd’hui mes intentions, retrouver un grand club. Sans dénigrer le Stade Rennais qui est un bon club, un très bon club. C’est le club qui m’a permis d’être heureux et de retrouver cette joie de jouer au football… Aujourd’hui tout le monde parle de Marseille car ma femme est de Marseille, j’aime bien Marseille, j’y suis souvent. Mais il y a d’autres clubs peuvent me plaire autant», explique l’attaquant du Stade Rennais qui disputera la prochaine saison de la ligue des champions, pour la première fois de son histoire.

Les projets de Stéphan avec le Stade rennais

Comme il fallait s’y attendre, les velléités de départ de l’attaquant sénégalais mettent à mal les projets de l’entraineur de Rennes. Julien Stéphan souhaitait lui conserver plusieurs joueurs de son effectif. Interrogé sur les propos tenus par son attaquant, le manager français refuse de prendre position : «Je n’ai pas à juger, chacun est libre de maîtriser sa communication. Moi, ce que je dis simplement, c’est qu’on a besoin d‘avoir tout le monde complètement intégré dans le projet parce qu’à Rennes, si on n’est pas collectivement très bons, il y a d’autres clubs qui ont plus de moyens que nous. Si on veut contrecarrer cette différence, ça passe forcément par un état d’esprit irréprochable et une identification très forte au club.», lance Julien Stéphan.