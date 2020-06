Mbaye Niang à l’OM : Rothen prédit une catastrophe

Transfert à Marseille – Alors qu’il disputera la prochaine ligue des champions avec le stade rennais, le footballeur sénégalais projette d’aller explorer de nouveaux horizons pour sa carrière. Mbaye Niang se dit aujourd’hui très tenté par une aventure avec l’Olympique de Marseille. Si le joueur est prêt à consentir des efforts pour atteindre son objectif, le mot final revient à son club puisqu’il est sous contrat avec Rennes jusqu’en 2023. Ancien joueur parisien, Jérôme Rothen est longuement revenu sur le transfert du joueur sénégalais à l’OM.

Mbaye Niang ne cache plus ses ambitions de rejoindre l’Olympique de Marseille afin de donner une nouvelle orientation à sa carrière. Qualifié avec Rennes la prochaine ligue des champions, l’artificier sénégalais projetterait de s’engager avec le club phocéen pour la suite de sa carrière. Officiellement, le club phocéen n’a pas encore entamé les démarches pour recruter l’attaquant sénégalais que le stade rennais ne lâchera pas si facilement. Pour rappel, l’attaquant sénégalais est lié au club jusqu’en juin 2023. Avec la crise du coronavirus et ses conséquences économiques pour le foot, il sera difficile pour l’OM de se lancer sur les traces du joueur, même si Mbaye s’est montré plutôt flexible au niveau du salaire à Marseille. Pour rejoindre le club phocéen, l’attaquant sénégalais se dit même prêt à envisager une baisse de son salaire, crise sanitaire oblige. Sur le plateau de RMC Sport Jérôme Rothen a longuement évoqué le transfert de l’international sénégalais à l’OM. Pour l’ancien parisien devenu consultant, l’attaquant sénégalais aurait plutôt intérêt à renoncer à son rêve de rejoindre l’Olympique Marseillais.

«C’est flatteur. Il n’y a pas de fumée sans feu. Il y a eu des discussions, mais aujourd’hui il n’y a rien de concret…L’OM a aussi des problèmes à régler… Oui c’est un club qui m’intéresse, c’est un club qui a une belle histoire, ils ont aussi des supporters chauds, comme j’aime bien. Si ça doit se faire ce sera avec grand plaisir et quoi qu’il arrive le Stade Rennais restera dans mon cœur, c’est un club qui m’a relancé. Si j’ai le projet sportif comme j’ai eu à Rennes, je peux baisser mon salaire car je vais prendre du plaisir et gagner des trophées… Les dirigeants savent aujourd’hui mes intentions, retrouver un grand club. Sans dénigrer le Stade Rennais qui est un bon club, un très bon club. C’est le club qui m’a permis d’être heureux et de retrouver cette joie de jouer au football… Aujourd’hui tout le monde parle de Marseille car ma femme est de Marseille, j’aime bien Marseille, j’y suis souvent. Mais il y a d’autres clubs peuvent me plaire autant», confiait l’international sénégalais. Si le joueur se dit tenté par d’autres clubs après son impressionnante saison avec le stade Rennais, Mbaye Niang est pour l’heure obsédé par le désir de rejoindre l’Olympique de Marseille. Pour Rothen, le joueur devrait plutôt renoncer à cette ambition d’intégrer l’OM.

Mbaye à l’OM, Rothen prédit un échec

«Quand tu regardes sa carrière en chiffres, tu peux juste dire : depuis deux ans, il s’est stabilisé enfin dans un club. Il a eu un long contrat à Milan où il a été prêté tous les ans. A Rennes, il a peut-être trouvé un club à son standing, à son potentiel. Parce qu’il a quatre ou trois ans de contrat, il se dit au bout d’un an : « je vais aller voir ailleurs ». C’est un mec instable. Il a fait deux ans à Rennes, c’est bien. Imagine il arrive à ses fins et il signe à Marseille. Ça va être bien six mois à Marseille parce que c’est grand club, la Ligue des Champions… Il a eu l’expérience à Milan qui est un grand club, au-dessus de tous les clubs français. (…) Il n’a pas réussi et il sait que dans ces clubs-là, il sait que ce n’est pas qu’être professionnel, c’est être encore plus sérieux. Il est incapable de faire ça. Je lui souhaite d’aller à Marseille et de s’éclater.», a confié le consultant français Rothen.