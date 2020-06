PSG : Thiago Silva ne prolongera pas son contrat

Avenir de Thiago Silva – Il y’a quelques mois, le capitaine de la seleçao brésilienne évoquait son avenir. Alors qu’il entamait sa huitième saison avec le PSG, le défenseur brésilien faisait part de sa volonté de vouloir prolonger avec Paris, voire une signature à vie avec le club de la capitale française. A quelques semaines de l’échéance de son contrat avec son club de cœur, revirement inattendu.

Thiago Silva rêvait il y’a quelques mois d’une prolongation avec Paris, son club de cœur. Le défenseur brésilien caressait même le rêve d’une signature à vie avec son actuel club. Mais à quelques semaines de l’expiration de son contrat avec Paris, le brésilien naturalisé français il y’a quelques mois caresse visiblement d’autres ambitions désormais. Le défenseur brésilien ne prolongera pas avec le club parisien comme il l’avait souhaité il y’a quelques mois. Une page donc se tourne pour Thiago Silva avec le PSG, club auquel il aura consacré huit années de sa carrière professionnelle. De nombreux consultants ont réagi au départ de l’international brésilien dont le contrat expire le 30 juin prochain. Pour Jérôme Alonzo, l’urgence désormais pour le club parisien est de penser à recruter au poste de défenseur central, en vue de combler le vide qui laissera le départ de l’international brésilien. Christophe Dugarry a pour sa part salué les grandes qualités défensives de l’international brésilien, sans pour autant s’étendre sur les conséquences du départ du capitale de la seleçao.

«Aujourd’hui, après huit ans ici, avec le passeport en poche, je me sens français. J’en suis fier. Paris, ce n’est pas une parenthèse. C’est une partie de ma vie (…) Paris est dans mon histoire. Personne ne pourra me l’enlever. Je me sens français, au-delà du passeport. Aujourd’hui, je suis brésilien, né à Rio de Janeiro, mais ma deuxième maison, c’est Paris. Personne ne pourra modifier ça. Je serai parisien à vie…C’est ma volonté (…) On va en discuter prochainement (…) L’idée est de rester au PSG et continuer à faire grandir le club. Les huit ans que je viens de passer peuvent peser dans la balance. Je pense avoir participé au développement du club… J’ai envie de finir ici. Mais ça va dépendre de cette saison, de comment je vais finir la saison. On va commencer à en parler bientôt, c’est normal. Mais je ne veux pas y penser maintenant. Je suis uniquement concentré sur mon travail, sur l’équipe. Si on fait un bon travail cette année, les choses vont venir naturellement. Je suis préparé pour rester, si le club le veut bien sûr.», révélait il y’a quelques mois le défenseur brésilien Thiago Silva. Mais l’aventure du brésilien avec Paris n’ira pas plus loin puisque le défenseur ne prolongera avec le club de la capitale française. Une page donc se tourne pour l’international brésilien de 35 ans à Paris. Pour Duga, Thiago reste l’un des meilleurs défenseurs centraux de l’histoire : «Moi, j’ai toujours aimé Thiago Silva. Je pense que c’est un immense joueur. Il est capable d’être dur sur l’homme, de bien défendre, c’est un excellent relanceur et il a une vision du jeu. Même si certains trouvent qu’il manque parfois de leadership et de ressource mentale, je ne changerais pas d’avis. Pour moi, c’est un très grand défenseur, j’aurais adoré l’avoir dans mon équipe et je pense qu’il fera partie des dix plus grands défenseurs au monde et de l’histoire. Moi j’adore Thiago Silva».

Chercher un successeur à Silva

«Je m’étais dit pourquoi pas conserver Thiago Silva encore un an dans une idée de rotation. Je trouve que c’est encore un excellent défenseur et je trouvais l’idée pas bête de le conserver encore un an.. Ils ont décidé de s’en séparer et ce n’est pas si stupide non plus. Maintenant il va falloir recruter à ce poste-là, même s’il y a des bons joueurs dans l’effectif à ce poste-là, mais il faut trouver une pointure à ce poste-là.», rapporte pour sa part Jérôme Alonzo.