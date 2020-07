Parrainage de Drogba par l’AFI : Zoro Marc fait de grosses révélations

Présidence de la FIF – Vice-président de l’association des footballeurs ivoiriens, Didier Drogba devrait tout naturellement bénéficier du soutien de l’AFI dans cette élection pour la désignation du futur président de la fédération ivoirienne de football. C’est ce lundi 13 juillet que l’ancien footballeur ivoirien, candidat à la présidence de la FIF, sera situé sur le parrainage de l’association des footballeurs. Mais d’ores et déjà, Zoro Marc affirme que les cinq membres de l’associations, habilités à parrainer leur candidat à l’élection, ont majoritairement décidé de soutenir l’ancien footballeur ivoirien Didier Drogba.

L’association des footballeurs ivoiriens dévoilera son parrainage ce lundi 13 juillet au candidat de son choix dans la course à la présidence de la fédération ivoirienne de football. Le week-end dernier, plusieurs informations rapportées sur la toile indiquaient que l’association avait décidé d’accorder son parrainage à Didier Drogba dans cette élection à la FIF, information qui sera plus tard démentie par l’AFI dans un communiqué. Quoi qu’il en soit, Didier Drogba sera situé ce lundi sur le parrainage de l’association des footballeurs ivoiriens, association dont il occupe la vice-présidence. Pour certains ce parrainage ne serait pas une surprise, en raison du rang que l’ancien footballeur ivoirien occupe dans cette association. Bien avant l’annonce officielle de l’AFI, Zoro Marc, l’un des conseillers de Drogba dans cette élection à la FIF, a rassuré les ivoiriens concernant l’acquisition de ce parrainage à l’ancienne gloire du football ivoirien.

«Je tiens à vous dire merci pour l’opportunité , que vous m’ offrez afin de vous éclairer sur ce qui s’est passé avec l’ AFI. Hier samedi les joueurs de Côté d’ivoire ont tenu une réunion avec le vice-président DIDIER DROGBA et certains membres du comité. Les joueurs en activités ont décidé que l’AFI accorde son parrainage DIDIER DROGBA. Je pense que c ‘est une opportunité pour nos jeunes frères footballeurs qui ont compris que leur candidat, celui qui peut les défendre, leur apporter beaucoup c’est DIDIER DROGBA, ils ont ainsi voulu porter à la connaissance de toute la côte d’ivoire entière et la population ivoirienne que le candidat DIDIER DROGBA est le choix des jeunes footballeurs ivoiriens qui vivent des moments pitoyables et difficiles. Ce que nous déplorons c’est le comportement de mon aîné grand frère Cyrille DOMORAUD. Je l ‘assume parce qu ‘après cette déclaration lui et moi iront certainement au clash, j’assume mes propos parce que son comportement n’est pas noble. Il agit comme si Didier Drogba était son adversaire où son rival. Cela est vraiment déplorable de voir un ancien joueur se comporter ainsi vis à vis d’ un frère qui est Didier Drogba.», a déclaré Zoro Marc, conseiller de Didier Drogba dans cette bataille pour la présidence de la FIF. Comme de nombreuses anciennes gloires ivoiriennes, l’ex-défenseur ivoirien a décidé d’apporter son soutien à Didier Drogba dans cette élection pour la désignation du nouveau président de la fédération ivoirienne de football : «J’ai choisi Drogba parce qu’il a le meilleur programme. Il toujours prouvé à quel point il aime son pays. Les gens ne savent pas, mais Drogba a aidé beaucoup de présidents de clubs ici. Il a investi 250 Millions au WAC et acheté un terrain à Bassam. Quand il a voulu regarder la comptabilité du club, les gens ont dit niet, il est donc parti», déclarait en avril l’ancien joueur ivoirien.

Drogba, le meilleur candidat ?

«Il est temps de choisir le candidat qui part la caution de chacun de nous se dit que c est celui là qui peut apporter un plus . Jamais tous les acteurs du football, tous ceux qui part leur envie, leur passion ont envie que le football ivoirien prenne l’ envol a choisi un seul unique candidat celui là même qui est DIDIER DROGBA . IL a envie de développer de football. Avec tous ces moyens qu il a ,il n’est à la recherche de rien, si ce n est pas le développement football. Il veut amener le football ivoirien à haut niveau.», explique Zoro Marc.