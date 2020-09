Luis Suarez quitte le Barça pour l’Atlético Madrid

Transfert de Suarez – C’est l’épilogue d’une aventure de plusieurs années au FC Barcelone pour l’uruguayen qui s’était hissé parmi les références du club catalan ces dernières années. Avec 198 buts inscrits sous le maillot catalan, l’ancien attaquant des Reds de Liverpool a quitté son club de cœur pour rejoindre les colchoneros. Luis part mais reste encore dans le championnat espagnol, où il aura l’occasion de rencontrer sur le terrain ces anciens coéquipiers. Dans un entretien exclusif, le footballeur uruguayen est revenu sur les dernières heures de son départ vers l’Atlético Madrid.

Le départ de Luis Suarez du FC Barcelone ouvre une nouvelle ère et relance complètement le chantier offensif du club catalan. Engagé dans une politique de rajeunissement de son effectif, le nouvel entraineur du club catalan a décidé de se défaire de plusieurs joueurs de son effectif. Alors qu’il avait évoqué un départ la saison dernière, l’ancien attaquant de Liverpool tire un trait sur son aventure avec le FC Barcelone. Dans un communiqué officiel, le club catalan a annoncé un accord avec le club espagnol de l’Atlético Madrid. Dans un entretien exclusif, le footballeur uruguayen est revenu sur les dernières heures de son départ du club catalan vers sa nouvelle destination. En quittant le centre d’entrainement du club catalan, le joueur a fondu en larmes, signe de son attachement profond aux blaugranas. Rappelons que plusieurs joueurs catalans ont déjà rendus hommage à leur ancien coéquipier qui compte près de 200 buts à son actif avec le FC Barcelone.

« Le FC Barcelone et l’Atlético Madrid sont parvenus à un accord pour le transfert du joueur Luis Suárez. Le club madrilène paiera au FC Barcelone 6 millions d’euros en variables. Le FC Barcelone tient à exprimer publiquement sa gratitude à Luis Suárez pour son engagement et son dévouement et lui souhaite le meilleur pour l’avenir », a fait savoir le club catalan dans un communiqué. Si le départ du footballeur uruguayen était déjà pressenti, force est d’admettre que l’arrivée de Koeman sur le banc catalan a un peu précipité le départ de l’attaquant uruguayen. En conférence de presse, l’ancien attaquant de Liverpool, désormais dans l’effectif des colchoneros, a fait savoir qu’il n’avait pas eu le temps de préparer son départ du club catalan : «Je n’ai rien préparé car tout cela est très imprévu. C’est difficile pour moi. En premier lieu, je veux remercier le club, qui a eu confiance en moi malgré une erreur que j’avais faite avant de signer. Je serai toujours reconnaissant du traitement que j’ai reçu ici. Je laisse beaucoup d’amis ici. Un être humain qui a des sentiments s’en va. Merci à ma famille, qui sont ceux qui me supportent et vivent avec moi. Dans le bien comme dans le mal, ils m’ont toujours soutenu. Mais je garde que le bon. Mes enfants m’ont vu soulever des trophées et marquer des buts, puissent-ils me voir parmi les meilleurs de l’histoire. Cela restera en moi. Je veux remercier le public pour tout leur amour, pour m’avoir valorisé et je ne les oublierai jamais. Un grand merci aussi au staff. Ils auront toujours un culé de plus avec eux où qu’ils soient», a déclaré Luis Suarez.

Une nouvelle aventure avec les colchoneros

«Quand le Barça m’a mis sur le marché, il y a eu de nombreux appels. Je me suis senti capable d’aller dans une équipe pour concourir d’égal à égal. Je suis très attiré par ce nouveau défi. Les matchs contre votre ancienne équipe sont spéciaux. J’ai déjà affronté Messi avec l’équipe nationale et cela ne va pas changer notre relation… J’ai parlé avec Diego (Godin) et Antoine (Griezmann). Je pars avec beaucoup d’enthousiasme et d’attentes. Elle s’est toujours battue pour la Liga et cela reflète que c’est une équipe compétitive et ambitieuse. J’espère accomplir quelque chose d’important dans une nouvelle équipe», a martelé le footballeur uruguayen. La nouvelle saison en liga démarre avec de nombreuses surprises.