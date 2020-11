PSG : Tuchel poussé vers la démission

Ligue des champions – Le club du PSG est en difficulté en ligue des champions. A l’occasion de la troisième journée de la C1, les hommes de Thomas Tuchel qui étaient en déplacement sur la pelouse de Leipzig en Allemagne, se sont inclinés, dans une rencontre dominée par les allemands. Les réactions après cette nouvelle défaite du PSG en ligue des champions ont été nombreuses. Deux journalistes français sortent du lot pour avoir proposé la démission de Tuchel comme alternative du club parisien qui risque de rater ses chances de disputer les huitièmes de finale de la C1.

La presse française n’a pas été tendre envers Thomas Tuchel, après la défaite du PSG en ligue des champions lors de la troisième journée. Outre la défaite, les parisiens ont montré très peu d’animation offensive dans le match, malgré une première période globalement satisfaisante. Si les parisiens avaient réussi à se faufiler en finale de la ligue des champions l’année dernière, la tache semble beaucoup plus compliquée cette année, avec deux défaites en trois matches, surtout dans un groupe qui se complique davantage. Pour deux journalistes français, le manager allemand doit rendre sa démission du PSG, avant d’éviter le pire au club français. Si la direction du club reste pour le moment silencieuse sur cette hypothèse, certains joueurs affichent déjà un soutien sans faille à l’ancien coach de Dortmund, malgré la tempête que traverse le club en ligue des champions cette année.

Partira ou partira pas ? La question d’un départ de Tuchel du PSG alimente encore la polémique suite à la nouvelle défaite du club en ligue des champions. Avec trois points pris en trois journées, le club français devra impérativement s’imposer lors de la prochaine journée, au risque de voir ses chances de qualification en huitième voler en éclats. Pour Stéphane Bitton, l’entraineur du club parisien manque de projet : «Je suis frustré comme beaucoup de supporters du PSG. Il y a de la déception, il y a des regrets, il y a de l’incompréhension sur le coaching de Thomas Tuchel. Pourtant, le match avait bien débuté. On s’était dit que ce serait un bon soir, cela a duré 40 minutes. Toute la mécanique s’est enrayée. C’est un ancien du PSG, un Titi, qui a cassé l’ambiance. C’est Christopher Nkunku qui a remis Leipzig sur les rails. Et puis à partir de là, aucune capacité de réaction une fois encore. On pointe Thomas Tuchel parce qu’il n’a pas les mots. Il ne sait pas inverser un score quand ça ne va pas bien pour le PSG… Mais Thomas Tuchel ne s’est pas donné les moyens de titiller Leipzig qui n’est pas un foudre de guerre. Il manque d’un projet de jeu ambitieux, il y a cette permutation Danilo-Marquinhos que personne ne comprend, et puis le coaching… comment expliquer qu’à la 73e minute, alors que le PSG est mené 2-1, que Paris joue à dix, il fasse rentrer deux défenseurs. Expliquez-moi. Je demande des comptes à Monsieur Tuchel ce matin. Il n’y arrive pas. C’est une réalité. Et quand ça ne va pas, on change les choses. Il va falloir se séparer de Thomas Tuchel.», a fait savoir le journaliste français.

Riolo favorable au départ de Tuchel

«Il y avait mieux à faire puisque le PSG a fait une bonne première période malgré les circonstances. Paris a même eu une balle de 2-0. C’est le point positif. Mauvaise nouvelle, le PSG a ensuite disparu, et alors on a connu une débandade organisée par l’entraîneur, ses changements, et l’incompréhension globale qui règne. Dans la mauvaise nouvelle, il faut espérer une bonne nouvelle avec la trêve internationale qui va donner l’occasion à Leonardo et à Nasser al-Khelaifi de se séparer de Thomas Tuchel. Il en va du salut de ce club qui risque de ne pas sortir de ce groupe H», déclare Riolo, journaliste à Rmc. Pour l’heure, aucune réaction de la direction sur ses appels à la démission.