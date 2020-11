FC Barcelone : Joan Laporta candidat à la présidence du club

Publicités

Présidence du Barça – En dépit des décisions radicales prises pour mettre un terme à la crise au FC Barcelone, Josep Bartomeu n’a pas réussi à faire baisser la pression. Au lendemain de la défaite du club catalan face au Real sur la pelouse de Camp Nou, le président du club, fortement contesté depuis des années, a finalement rendu sa démission. Le 24 janvier auront lieu des élections pour la désignation du nouvel homme fort du club catalan.

La course à la présidence du Barça s’annonce très serré en janvier prochain. Ancien dirigeant d club catalan il y’a quelques années de cela, a décidé de revenir dans la course, une décision dont l’annonce a été saluée par de nombreux amateurs du club. Battu par Bartomeu aux élections en 2010, l’ancien président du FC Barcelone n’aura pas l’occasion de prendre sa revanche, puisque son rival a rendu sa démission le mois dernier, peu de temps après la défaite du club catalan face au Real dans le légendaire stade de Camp Nou. Le départ de Bartomeu sonne comme une lueur d’espoir pour les supporters de la Masia. Mais le nouveau président du club aura fort à faire pour remettre le club sur les rails. L’une des priorités du club catalan sera sans doute de réussir à conserver Lionel Messi dont le contrat expire fin juin 2021. L’actuel meneur des blaugranas était sur le point de quitter le club il y’a quelques mois.

«Je me présente aux élections parce que j’aime le club. Nous avons la préparation, l’expérience et la détermination nécessaires pour les changements dont le club a besoin. Nous avons un plan. Le plan est de travailler. Je me présente parce que j’aime le Barça, j’aime les fans, j’aime La Masia et j’aime le club. Nous avons un plan pour ramener le Barça sur la voie du succès et le remettre au premier plan du football mondial. Et c’est pourquoi j’ai besoin de votre soutien…Nous voulons des joueurs qui jouent bien, gagnent et s’amusent, ils seront bien valorisés car ce sont les principaux architectes ; ils joueront, l’entraîneur entraînera, la direction sportive décidera et le conseil d’administration gouvernera, c’est le modèle. Je ne parlerai pas d’entraîneurs car Koeman mérite la confiance, Au secrétariat technique, il y aura des gens en qui j’ai confiance mais il faut d’abord voir comment tout va et respecter les professionnels. Mais j’ai déjà des gens prêts à aider.. À ce stade, quand on présente une candidature, les accords sont déjà très difficiles à concrétiser, nous avons notre projet et nous sommes très clairs à ce sujet (…) En principe je ne vois pas d’alliances réalisables avec d’autres candidats, chacun doit présenter son programme et le défendre», a déclaré l’ancien président du Fc Barcelone. L’une des priorités de Joan Laporta sera de faire resigner Lionel Messi , le capitaine des blaugranas. Le mois dernier, des rumeurs concernant le départ de l’international argentin avaient enflammé la toile, un départ qui attisait la curiosité des grosses écuries : « Je sais que Messi voulait partir l’été dernier parce qu’il était très déçu. Je sais que Messi aime Barcelone et je suis capable de lui parler au bon moment pour qu’il prenne la décision appropriée», a fait savoir l’ancien dirigeant du club catalan.

S’attaquer à la dette du club

«Les dépenses et la dette demeurent, la situation est compliquée mais il y a la possibilité de générer de nouveaux revenus dans le domaine numérique, non seulement formellement mais aussi par optimisme. Leo sera le premier à comprendre la situation et ça va donner de la marge (…) C’est vrai que la situation, quand on gagne à nouveau et qu’on fait bien les choses, va se redresser, mais il faut commencer à le faire à partir de maintenant, tout ce qu’on fait aura l’intention de rectifier la situation en tenant compte du fait qu’il y a une pandémie qui empêche les gens d’aller au stade et cela représente un tiers de nos revenu», a déclaré Laporta.