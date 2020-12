Défaite du PSG : la performance des lyonnais saluée

Publicités

Ligue 1 française – Le champion en titre a chuté à domicile dimanche soir lors du derby contre l’Olympique de Lyon. Rappelons que les parisiens ont également perdu l’attaquant brésilien Neymar, sorti en cours de jeu suite à une blessure sur le terrain. Grâce à cette victoire, l’Olympique lyonnais se relance dans la course au titre et au podium européen. Mais cette victoire profite avant à tout à Lille qui conserve la tête du classement avec 29 points, après 14 journées de championnat.

L’opération parfaite était pour l’Olympique de Lyon dimanche soir au Parc des princes face au club de Paris Saint Germain. Contesté depuis son arrivée l’été dernier, Rudi Garcia reste pour l’heure sur cinq victoires d’affilée en championnat, une performance qui redonne du crédit à l’ancien manager du Losc et de l’AS Rome en Italie. Après cette belle opération, l’Olympique lyonnais passe naturellement devant le PSG au classement, classement qui reste encore dominé par les lillois. Les réactions ont été nombreuses après cette belle prestation des lyonnais sur la pelouse du parc des princes. Coté parisiens, très peu de réactions, surtout après la blessure de l’attaquant brésilien Neymar, sorti en cours de jeu. La défaite du club parisien profite également aux marseillais qui après leur victoire en championnat, remontent au classement.

La défaite du PSG dimanche soir au parc des princes fait encore la une de certains grands journaux sportifs ce lundi matin. Soirée difficile pour les parisiens sur tous les plans, puisque le club a encore perdu son attaquant brésilien Neymar, sorti sur blessure. En conférence de presse, Rudi Garcia n’a pas manqué de faire part de grande satisfaction après cette belle performance de ses joueurs sur la pelouse du parc des princes : «C’est une de satisfaction, on avait préparé tactiquement cette rencontre de manière à pouvoir bien défendre et bien utiliser le ballon. On a eu de très bonnes séquences, on aurait pu être un peu meilleurs dans les 30 derniers mètres. Cependant on a admirablement bien défendu, tout le monde a été excellent sur le fait de ne pas laisser d’occasions à cette équipe. A partir du moment où on annihile ces forces offensives, on a de bonnes chances de faire un résultat… Il ne faut pas s’arrêter en si bon chemin. On voulait rester invaincu, ça fait 11 matches qu’on ne perd pas, on a joué 3 de nos 4 derniers matches à l’extérieur dont un à Paris et on les a tous gagné, donc c’est excellent. L’objectif c’est de mettre les équipes qui sont derrière le plus loin possible, ce n’est pas encore le cas, il faut absolument engranger les victoires et mettre le 4ème et le 3 ème le plus loin possible.», a déclaré l’entraineur français.

Aller chercher le podium européen

Pour le défenseur ivoirien Maxwell Cornet, cette victoire a été rendue possible parce ses coéquipiers n’ont pas tremblé devant les parisiens : «Tant qu’on pourra engranger des points, on ne va pas s’en priver. Le Championnat est encore long, il ne faut pas s’enflammer. Il faut les prendre un par un. On a vu qu’on est capable de faire de bonnes choses, à nous de les réitérer. On savait que ça allait être compliqué, qu’il ne fallait pas affoler et jouer les coups à fond. On n’a pas eu peur de cette équipe. On a fait ce qu’il fallait. On était face à une bonne équipe de Paris, on n’a pas démérité non plus. On a vu une très belle équipe de Lyon ce soir, solidaire, avec des individualités capables de faire la différence à tout moment. Les ingrédients qu’on met chaque jour à l’entraînement, la joie de vivre, se ressentent sur le terrain. On a de grosses ambitions, et cette frustration de ne pas avoir été qualifiés en Ligue des champions en raison de l’arrêt de la saison en mars dernier. On a à cœur d’aller chercher une qualification. Il y a quelque chose de très beau au bout. On a l’effectif pour, mais on doit rester humble ».