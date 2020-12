Karim Benzema : Zidane et Rothen à couteaux tirés

Publicités

Karim Benzema est-il le meilleur joueur français ayant évolué au sein du Real Madrid, depuis la création du club catalan ? C’est en tout cas l’avis partagé par le coach des merengues, Zinedine Zidane. En conférence de presse, le manager du club madrilène a affirmé sans équivoque que l’ancien joueur de l’Olympique de Lyon était à ses yeux, le meilleur footballeur français que le Real Madrid ait connu de toute de son histoire. Le manager français se fonde sur les statistiques de son attaquant qui est l’un des rares joueurs à pouvoir se vanter d’avoir disputer 500 matches de football avec le Real Madrid. Mais cette prise de position assez forte de Zizou suscite une vive polémique, notamment dans la presse sportive français, surtout après les déclarations de Jérôme Rothen, l’ancien joueur de l’As Monaco devenu depuis quelques années consultant sportif.

«Le foot doit être abordé dans sa globalité. Pour moi, être attaquant ce n’est pas seulement marquer des buts. Le football est en train de devenir une compilation de statistiques et on ne regarde plus que ça. (…) Il y a des attaquants qui ouvrent des espaces, qui font jouer l’équipe, qui offrent des occasions à leurs partenaires, qui fatiguent l’adversaire… (…) Pour moi, ce sport est avant tout un jeu. Ce n’est pas que des statistiques. Ce n’est pas le basket ! Le foot est et doit rester un spectacle.», affirmait l’année dernière l’attaquant français Karim Benzema, dans un entretien exclusif, dans lequel il s’est également prononcé sur son avenir au Real Madrid. A en juger par ses stats actuelles avec le Real, l’on pourrait affirmer que l’ancien lyonnais a encore de beaux jours devant lui avec les merengues. Encore une fois, le joueur français a tiré son club d’un mauvais pas dans la rencontre face à l’Atlétic Club. En conférence de presse, Zidane n’a pas manqué d’aborder la performance de ses joueurs, avant de se prononcer plus particulièrement sur le cas Benzema : «C’est vrai qu’on a souffert. Jouer en supériorité numérique peut être plus facile si tu interprètes bien le match, mais aujourd’hui ça a été le contraire. On s’est trop précipité. Après une exclusion, tu te dis que tu dois marquer dans les 15 minutes qui suivent alors qu’il fallait faire preuve de patience. Au final ce sont trois points et c’est ce qu’il fallait aujourd’hui. Ils vont bien, comme toujours. Les joueurs veulent jouer plus, c’est normal. Comme Isco ou Marcelo. Ils doivent juste continuer, continuer à travailler… Pour moi, oui, c’est le meilleur attaquant français de l’histoire et il le démontre. C’est plus de 500 matchs avec le Real Madrid, des buts. Son palmarès parle pour lui. Pour moi, c’est clairement le meilleur… C’est un joueur plus complet aujourd’hui. Ce n’est pas un 9 pur, il ne pense pas qu’au but et ça me plaît. Il combine avec les autres et c’est ce que j’aime du football.», fait remarquer le manager français.

Rothen recadre Zidane

«Un des meilleurs, oui. Le meilleur, c’est toujours pareil, c’est compliqué de comparer les générations. Ce qui est sûr, c’est qu’on ne peut pas garantir qu’il soit le meilleur. Ce qui me dérange dans les propos de Zidane, c’est qu’on a l’impression qu’il entraîne les meilleurs joueurs de l’histoire, c’est tout le temps comme ça… Je ne retire rien aux qualités de Karim Benzema. Mais ça minimise ce que d’autres attaquants de très haut niveau ont réalisé, à l’image de Jean-Pierre Papin qui a eu un Ballon d’Or», explique Rothen.