Raymond Domenech à Nantes : un choix irrationnel selon Landreau

Publicités

FC Nantes – Après plusieurs jours de spéculation, le club a finalement officialisé l’arrivée de l’ancien sélectionneur de l’équipe de France Raymond Domenech. Ancien joueur, Mickaël Landreau n’a pas mis de temps à réagir au choix du sélectionneur français. Pour lui, il s’agit d’une décision irrationnelle.

En championnat, la dernière victoire du club de Nantes remonte au 8 novembre dernier, une victoire acquise lors d’un déplacement sur la pelouse de Lorient. Avec 0 victoire sur les cinq dernières rencontres, le club n’est pas loin de la zone de relégation. Après avoir remercié son entraineur, le club a décidé de faire appel aux services de Raymond Domenech, ancien sélectionneur de l’équipe de France. Depuis l’épisode noir de l’Afrique du Sud en coupe du monde, c’est la première fois que l’ancien sélectionneur des bleus retrouve un banc en tant qu’entraineur. Le président du club de Nantes a dans une première déclaration, salué l’arrivée de l’ancien manager de l’équipe de France aux commandes de Nantes. Mais ce n’est guère le cas de certains anciens du club, qui n’ont pas tardé à faire part de leur mécontentement. Dans une déclaration assez virulente, Mickael Landreau, ancien joueur de l’équipe de France, a déploré l’arrivée de Domenech sur le banc de son ancien club. Pour l’ancien joueur, il ne faudrait pas s’attendre à des miracles car le résultat du passage de Domenech serait déjà connu.

«Le FC Nantes annonce l’arrivée de Raymond Domenech comme entraîneur principal du groupe professionnel, à compter du 26 décembre 2020. Le technicien s’est engagé jusqu’à la fin de la saison 2020-2021 avec le club des bords de l’Erdre. Ancien sélectionneur de l’Équipe de France de 2004 à 2010, sélection qu’il a notamment su mener jusqu’à la finale du Mondial 2006 (Allemagne), Raymond Domenech a accepté de relever le challenge proposé par le FC Nantes pour la suite de la saison 2020-2021. Ancien joueur professionnel, Raymond Domenech a connu plusieurs clubs dans sa carrière : l’Olympique Lyonnais, le RC Strasbourg, le Paris Saint-Germain et le FC Mulhouse. Il commencera d’ailleurs sa carrière d’entraîneur avec le club mulhousien (entraîneur – joueur), avant de raccrocher les crampons pour ne s’occuper plus que du management de l’équipe, alors en Deuxième division (1984-1988). À la suite de cette première expérience, le nouvel entraîneur du FC Nantes prendra la tête de l’Olympique Lyonnais (1989-1993), son club formateur, permettant notamment au club rhodanien de retrouver l’élite du football à l’issue de sa première saison comme entraîneur en décrochant le titre de Champion de France de D2.», rapporte le FC Nantes dans un communiqué officiel. Comme le veut la tradition, le nouvel entraineur a également tenu une première déclaration sur son arrivée à Nantes : «Je suis très heureux et très fier de rejoindre aujourd’hui un club mythique français comme le FC Nantes. J’ai hâte de me mettre au travail avec le staff et de tout mettre en œuvre pour que le club retrouve une place digne de son rang. Je tiens à remercier tout particulièrement Waldemar et Franck Kita de m’offrir cette magnifique opportunité de retrouver les terrains et de commencer avec ce magnifique derby contre Rennes le 6 janvier.», a fait savoir Raymond Domenech. Mais l’arrivée de l’ancien sélectionneur de l’équipe de France ne rejouit pas tout le monde, notamment quelques anciens joueurs de Nantes, en l’occurrence Mickaël Landreau.

Un choix irrationnel selon Landreau

«C’est irrationnel ce qui est en train de se passer. C’est le président de l’UNECATEF. Il est normalement responsable des entraîneurs, il véhicule le fait de ne pas pouvoir exercer après 65 ans. Il véhicule le fait que six mois de contrat, il faut faire très attention à ça, car sinon c’est la magouille des présidents. Ce sont des éléments factuels aujourd’hui. Côté Waldemar, c’est un énième entraîneur sur la liste depuis 13 ans. Dans la vraie vie, le résultat, on le connaît d’avance, ça ne peut pas fonctionner, ce n’est pas possible.», a déclaré l’ancien joueur.