Mercato : Islam Slimani signe à l’Olympique de Lyon

A quelques semaines de la clôture du marché des transferts, l’OL vient de réaliser deux belles transactions. D’abord, le club français a réussi à vendre à l’Altético Madrid le français Moussa Dembélé, une opération qui devrait permettre au club d’Aulas d’assainir un tant soit peu, ses finances dans cette période de crise sanitaire et économique. Le club français a aussi réussi à s’attacher les services d’un attaquant qui connait parfaitement le championnat français. Agé de 32 ans, l’attaquant algérien Islam Slimani a signé avec l’OL pour un contrat de 18 mois, contrat qui marque le retour de l’artificier algérien dans le championnat français de première division. Comme le veut la coutume, le footballeur algérien a donné une première conférence de presse aux journalistes, histoire d’évoquer les raisons de son grand retour dans le championnat français, après un passage sans vague en Angleterre sous le maillot de Leicester.

Après un passage remarqué à l’AS Monaco, le footballeur algérien Slimani s’était engagé du côté de la Premier League, sous le maillot de Leicester. Mais cette nouvelle aventure ne s’est pas déroulée comme l’espérais l’attaquant des fennecs d’Algérie. Slimani marque son grand retour en ligue 1 en s’engageant avec l’Olympique de Lyon pour un contrat de 18 mois. En conférence de presse, le footballeur algérien a évoqué les raisons de son retour en France : « Je suis très content. C’est quelque chose que je voulais, même en début de saison. Je voulais vraiment représenter ce grand club. Je remercie l’OL de m’offrir cette opportunité. Je venais souvent à Givors quand j’étais petit. Je venais avec mon club algérien pour faire des tournois. Ce club est depuis resté dans ma tête. L’OL est un grand club, tous les joueurs veulent venir jouer ici… Je n’ai pas beaucoup joué ces derniers mois mais j’ai beaucoup travaillé pour garder le rythme. Je suis combatif sur le terrain et cela me permettra de compenser le manque de rythme. J’ai montré que je pouvais jouer soit dans l’axe, soit sur les côtés. Il n’y a pas de problème quand on a envie de se battre pour l’équipe. Je peux apporter de l’expérience, de la combativité. J’espère faire encore mieux qu’avec Monaco. Je veux aider l’équipe à atteindre ses objectifs. C’est du long terme. Le club a compris ma volonté. Je passe un nouveau cap dans ma carrière. C’était un objectif pour moi de jouer dans un grand club comme celui-ci… On a beaucoup parlé avec Djamel Benlamri. Il m’a dit que du bien du club, des joueurs, de l’entraîneur».

Un joueur apprécié par Juninho

«On a beaucoup parlé avec Islam depuis le début de saison. J’ai beaucoup d’admiration pour lui, pour son engagement, pour son talent. Il a un état d’esprit formidable. Il a aussi beaucoup d’expérience et notre groupe est jeune. C’est un buteur. Il met beaucoup de buts. Il va aussi peser sur les coups de pied arrêtés… Son envie de venir m’a fait plaisir. J’ai tout essayé pour l’avoir en début de saison. Aujourd’hui, il est là et je suis très content. Il manque un peu de rythme mais il a un bon physique. Il n’aura pas besoin de beaucoup de temps pour être en forme. Je suis convaincu qu’il va réussir chez nous. Il connaît la Ligue 1, c’est un plus», rapporte le directeur sportif de l’OL.