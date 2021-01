Tottenham : Mourinho met en garde Gareth Bale

Publicités

Avenir de Bale – Après plusieurs saisons en demi-teinte avec le Real Madrid, le meneur de jeu gallois Gareth Bale a tenté un retour du côté de son ancien club, à savoir Tottenham. Mais son intégration ne se passe pas comme prévu dans son ancien club qui est aujourd’hui dirigé par le portugais José Mourinho. A en juger par une séquence d’entrainement des Spurs filmé, le manager portugais aurait demandé à son joueur s’il souhaitait rester à Tottenham ou aller au Real Madrid, où il ne joue presque plus aucun match.

Gareth Bale a été prêté par le Real Madrid à son ancien club pour une durée d’un an, pour la nouvelle saison en cours plus précisément. En disgrâce avec les Merengues, le footballeur gallois avait tenté une résurrection du côté des Spurs, un retour qui s’annonce compliqué en raison du manque de temps de jeu de l’ancien des spurs. José Mourinho aurait-il du mal à gérer l’ancienne star du club ? Pour l’heure, le manager du Real Madrid défend son joueur malgré une prestation assez moyenne depuis son retour à Tottenham pour la saison. Mais au cours d’une séance d’entrainement avec ses joueurs, l’on a pu entendre le manager portugais mettre en garde son joueur, lui demandant s’il souhaitait revenir au Real Madrid où il ne dispute plus aucun match avec les Merengues. Quoi qu’il en soit, Tottenham n’a pas encore pris de décision concernant son ancienne star qui peine à retrouver une place dans le 11 de départ aligné par le Special One.

Gareth Bale en prêt dans un autre club ? Son manager avait été très clair sur le sujet il y’a plus d’un an, expliquant le footballeur gallois ne serait en aucun cas prêté à un autre club, tant qu’il restera joueur du Real Madrid : «Il n’y aura pas d’offre mirobolante pour le faire sortir du club. Gareth est l’un des meilleurs joueurs de la planète. Je peux vous garantir qu’il n’ira en prêt dans aucun club. Gareth est un joueur du Real Madrid et, pour le moment, il reste un joueur du Real Madrid. Si quelque chose arrive et nous convient, alors les choses pourraient changer et il pourrait partir dans un jour ou dans une semaine. Ou il pourrait être encore un joueur du Real Madrid durant trois ans jusqu’à la fin de son contrat», déclarait l’agent du joueur gallois. Après de multiples désaccords avec le manager du Real, Gareth Bale reviendra finalement à Tottenham pour cette saison, sous forme de prêt. Mais sa situation est loin d’être meilleure, d’autant plus qu’il aurait été mis en garde par le Special One : «Tu veux rester ici? Ou tu veux retourner au Real Madrid et ne pas jouer au football?», entendons-nous dans une séquence d’entrainement des Spurs de Tottenham. Selon le quotidien The Sun, le manager des Spurs n’aurait pas tenu de tels propos à l’endroit de son joueur pendant la séance d’entrainement.

Le soutien de Mourinho à Bale

«Il n’y a même pas eu une seconde de discussion à ce sujet, a confié le Portugais. Gareth est un joueur prêté jusqu’à la fin de la saison. On parle de Gareth lui-même, de Tottenham, du Real Madrid. Mais, je vous le promets, pas une seconde de discussion….Il est arrivé blessé et a été blessé pendant le premier mois. Les matches de Ligue Europa l’ont aidé à retrouver sa condition. Mais la phase de groupes de la Ligue Europa est un niveau différent de celui de la Premier League. En Premier League, il n’a pas beaucoup joué, puis il a subi une autre petite blessure à Stoke alors qu’il réalisait une bonne première mi-temps…Ce n’est pas un processus facile. Tout le monde sait qu’au cours des deux dernières saisons à Madrid, ça n’a pas été facile pour lui, alors allons-y étape par étape et essayons de tirer le meilleur parti de lui.», a déclaré le manager portugais.