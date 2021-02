Vente de l’OM : Mourad Boudjellal revient à la charge

Publicités

Rachat de Marseille – L’Olympique de Marseille traverse une crise sans précédents qui s’étend à tous les niveaux. Pour permettre au club français de rebondir, l’entrepreneur Mourad Boudjellal avait annoncé son intention de racheter l’Olympique de Marseille, une opération qui tombera finalement à l’eau après le refus de Franck McCourt d’ouvrir des discussions sur ce sujet. Mais à en croire certains bruits de couloir, l’OM pourrait bien changer de propriétaire.

Mourad Boudjellal n’y est pas allé de main morte avec Jacques Eyraud, le président de l’Olympique de Marseille. Depuis son arrivée, le nouveau président du club fait face à une série de crise qui s’est récemment accentuée ces derniers mois. Au beau milieu des spéculations sur la vente du club, Mourad Boudjellal avait annoncé qu’il soumettrait une offre à Franck McCourt, le propriétaire américain du club de foot français. Mais les discussions entre les deux personnalités sur le rachat du club n’auront jamais lieu, après la réponse formelle du propriétaire au sujet de la vente du club français. Mais à en croire plusieurs journalistes, l’Om pourrait bien être vendu, mais certainement pas à Mourad Boudjellal et le fonds d’investissement qu’il représentait, une situation qui a tout naturellement fait réagir le concerné. Rappelons que Mourad Boudjellal a finalement réussi une opération de rachat d’un club de la National 2.

De nouvelles révélations sur le rachat de l’OM en France. Après avoir manifesté un intérêt pour le club français il y’a quelques mois, Mourad Boudjellal a vu son offre être catégoriquement rejetée par le propriétaire du club français. Aujourd’hui, l’entrepreneur revient à la charge en s’en prenant violemment au président de l’Olympique de Marseille : «Le président Eyraud est d’une maladresse incroyable. On ne peut pas dire d’abord qu’on ne recrute pas des gens qui sont supporters de l’OM et qu’on les a licenciés parce que ça nuisait à la productivité. C’est d’une stupidité absolue. Si vous prenez des gens qui vivaient sur la planète Mars et qui ne connaissaient pas le foot, vous les mettez un mois à l’OM, au bout d’un mois ils deviendraient supporters de l’OM. C’est normal parce que c’est un boulot de passion. C’est donc totalement stupide de dire ça et ça pourrait en plus lui valoir un Prud’hommes parce que ça s’appelle un licenciement sous discrimination. J’ai peut-être une explication. Je me dis qu’en ce moment Eyraud a beaucoup de pression pour des raisons diverses et variées dont il ne faut pas parler. Et que peut-être que dans sa tête, il n’est déjà plus là. C’est peut-être ça finalement. Il perd peut-être le contrôle de lui-même et ne supporte pas la pression. Une vente de l’OM ? Cela y ressemble bien en tout cas parce que quand un président perd le contrôle de lui-même comme il le fait, ça veut dire qu’il n’accorde plus beaucoup d’importance aux choses parce que la fin est inéluctable », a déclaré le nouveau président du FC Hyères, un club de la National 2.

La réaction de Thibault Vérizian

«Pour Luis Campos, ça parle en effet d’un combo avec Longoria pour le futur OM, c’est de la négociation. Ils doivent aussi négocier ailleurs et prendre des contacts ailleurs. C’est en cours mais c’est pour montrer que c’est une grosse machine qui va se mettre en place si jamais ça va au bout, comme ça en prend le chemin. On est bien sur un deal colossal qui comprend le stade aussi, qui va faire un bien fou au football français et générer certainement des droits télés plus solides à l’avenir. Il y aura bien dans les signatures DP World. C’est une grande société qui gère notamment le port de Marseille Fos, et des dizaines dans le monde entier, ce sont des Émiratis de Dubaï qui viendraient aider financièrement le futur OM racheté afin de devenir un très grand club. C’est donc très carré et très sérieux ».