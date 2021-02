Eden Hazard au Real : Rudi Garcia invite à la patience

Publicités

Eden Hazard peut-il encore faire rêver les madrilènes ? La question après cette nouvelle blessure du joueur belge avec le Real Madrid. Si son arrivée avait suscité un enthousiasme sans précédents, aujourd’hui, les supporters madrilènes ne portent plus véritablement le footballeur belge dans leur cœur. La raison de ce désamour, les blessures à répétition cumulées par l’international belge depuis son arrivée au Real Madrid. L’ancien footballeur mancunien, le bulgare Berbatov, avait même suggéré au Real Madrid de mettre l’international belge sur le marché des transferts. Malgré la tempête qu’il traverse, le belge a de nombreux soutiens au sein de la maison blanche. Parmi ses principaux soutiens, l’entraineur merengues Zinedine Zidane, qui avait mis tout en œuvre pour faire venir le joueur belge au Real Madrid. Pour avoir coaché le joueur belge pendant son passage à Lille, Rudi Garcia a lui aussi réagi à la situation actuelle du footballeur. Selon l’entraineur de l’Olympique de Lyon, les madrilènes doivent se montrer encore patients.

L’avenir d’Eden Hazard au Real Madrid s’obscurcit une nouvelle fois après une nième blessure de l’ancien sociétaire de Chelsea. En dépit de la difficile période qu’il traverse actuellement, le capitaine de la sélection belge reste optimiste : «J’ai de la chance parce que quand je suis blessé et que je dois rester à la maison, j’ai ma famille qui est là pour m’aider. Ce n’est pas la fin du monde pour moi parce que je peux passer du temps avec mes enfants, alors que, si vous êtes blessé et tout seul, ça peut être dur. Mais les blessures que j’ai eues m’ont demandé beaucoup de temps de récupération. Je dois juste attendre, travailler dur pour être meilleur et quand je suis à la maison je profite du temps avec ma famille. Certainement et c’est pourquoi il est important pour les clubs d’avoir des gens qui se soucient des joueurs, car lorsque vous êtes sur le terrain, vous devez pouvoir vous concentrer sur votre football. Si votre famille n’est pas installée ou si vous savez que vous devez passer une autre nuit dans un hôtel parce que vous n’avez pas encore trouvé de maison, cela joue dans votre esprit et peut affecter vos performances…J’espère jouer au football le plus longtemps possible et de profiter un maximum du terrain. Quand arrivera le moment de mettre un terme à ma carrière, je pourrais regarder en arrière et voir ce que j’ai accompli, mais pour le moment, ma priorité c’est de bien jouer et de profiter de mon football. Je ne pense pas à ce que je ferai dans les prochaines années, j’essaie de me concentrer sur le prochain match et le prochain entraînement. Je viens seulement d’avoir 30 ans donc tant que mon corps se sent bien, j’espère pouvoir continuer à jouer pendant cinq ou six ans», a déclaré le footballeur belge au cours d’un entretien accordé au média Sport Network.

Montrer de la patience

«On a un Real qui comptait beaucoup sur Eden Hazard et Eden est très malheureux de ne pas pouvoir aider son équipe…Malheureusement, la seule chose qu’on peut souhaiter, c’est qu’il revienne à 100 % et qu’il puisse enfin montrer tout le talent qui est le sien parce que c’est l’un des meilleurs joueurs du monde. Il a un jeu qui nécessite beaucoup d’accélérations, de changements de direction, donc je pense qu’il a besoin d’être bien physiquement. Il revient, se remet à niveau, commence à être bon et il a de nouveau un pépin.», a fait savoir Rudi Garcia.