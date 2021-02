Départ de Villas Boas : première réaction d’Olivier Ntcham

Arrivée d’Olivier Ntcham – le mercato hivernal s’est conclu par l’arrivée d’Olivier Ntcham dans l’effectif de l’Olympique de Marseille. Le joueur a officiellement été présenté à la presse dans la journée du mardi, l’occasion pour lui de réagir aux propos de son ex-entraineur. Le portugais Villas Boas qui a rendu sa démission en début de mois, avait justifié cette décision par l’arrivée du joueur de 25 ans dans son effectif.

La démission d’André Villas Boas alimente encore la polémique en France. Alors que l’Olympique de Marseille avait évoqué une mise à pied, le manager portugais a donné une conférence de presse au cours de laquelle il a indiqué qu’il avait rendu sa démission, une décision prise suite à l’arrivée d’Olivier Ntcham dans l’effectif marseillais : «Le mercato a fini avec l’arrivée d’un nouveau joueur, une décision pas prise par moi, je n’ai rien à voir avec cette décision. Je l’ai apprise par la presse le matin au réveil. C’est précisément un joueur sur lequel j’ai dit non. Ce n’a jamais été un joueur dans notre liste. Et il a fini par venir, je n’étais pas pour…J’ai présenté ma démission à la direction à cause de ça. Sans rien voler de la part de l’OM sur mon contrat. Je ne suis pas d’accord avec la politique sportive et cette prise de décision par rapport aux besoins de l’équipe et au joueur qui est arrivé. J’ai pris la décision de présenter ma démission à la direction. Je ne veux rien de l’OM ni de Frank McCourt, je veux seulement partir à cause d’un différend sur la politique sportive. C’est dommage qu’on arrive à ce point là. J’ai essayé de trouver la meilleure solution pour le remplacement de Sanson. Mais je ne peux pas accepter ça. C’est un manque de professionnalisme envers mon équipe. J’attends un peu la décision de la direction…Cela n’a rien à voir. Ce n’est pas lié. Ce qui s’est passé, c’est par rapport à ce que je voudrais sur l’aspect sportif qui n’était pas compris. Même sur le départ de Nemanja j’ai été informé à 22h30 dans la soirée», confiait AVB au cours de sa conférence de presse. La réaction de la nouvelle recrue était très attendue. Olivier Ntcham a finalement donné la réplique au manager portugais.

La réponse d’Olivier Ntcham à Villas Boas

«On m’a rapporté ces paroles car je n’ai pas écouté. Ça m’a beaucoup surpris parce que quand j’ai fini l’Euro avec les Espoirs, l’OM me voulait. Andoni Zubizarreta avait contacté mon entourage. Donc quand moi j’entends ça ensuite, ça me fait drôle. André Villas-Boas me connaissait bien, il était au courant. Son agent voulait travailler avec moi, il voulait même un mandat exclusif sur Marseille que je n’ai pas accepté, et je pense que par la suite il s’en est suivi tout ça. Ça m’a beaucoup surpris, mais après j’ai fait abstraction de cette histoire.», a fait savoir le footballeur de 25 ans.