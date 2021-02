Ligue des champions : le PSG explose le Barça

Publicités

Huitième de finale – Le FC Barcelone a été humilié sur sa propre pelouse à l’occasion des huitièmes de finale aller de la ligue des champions. Opposé au PSG, les hommes de Koeman ont été dépassé par les évènements sur leur propre terrain. Le PSG prend une sérieuse option pour une qualification en quart après cette victoire.

Les huitièmes de finale aller de la ligue des champions ont débuté dans la soirée par l’une des affiches les plus attendues dans cette compétition sportive. Après avoir butté à deux reprises face au FC Barcelone, les parisiens ont pris une sérieuse option pour les quarts de finale après une victoire plus que mérité mardi soir sur la pelouse de Santiago Bernabeu. Après une ouverture du score par les catalans sur pénalty, les parisiens se sont très vite relancés dans la partie en égalisant au cours de la première période. Les hommes de Pochettino avaient d’ailleurs l’occasion de prendre une sérieuse avance en première période à en juger par les occasions manquées au cours des 45premières minutes de jeu. La seconde période de jeu verra une domination absolue du PSG dans la rencontre, et cela à tous les niveaux de jeu. Cette domination sera concrétisée par trois buts inscrits en seconde période, permettant ainsi à Kylian Mbappé et ses coéquipiers de l’emporter par le score de 4 buts à 1 sur la pelouse des catalans.

Le PSG n’y est pas allé de main morte avec le FC Barcelone en huitième de finale de la ligue des champions. Les hommes de Pochettino se sont largement imposés mardi soir sur la pelouse de Camp Nou, prenant ainsi une large avance pour une qualification au prochain tour. Comme il fallait s’y attendre, les réactions ont été nombreuses après la prestation XXL du PSG sur la pelouse du club catalan : « On est très contents. C’était un match très important pour nous. On voulait venir ici et gagner. On l’a fait avec la manière. Maintenant on a un match important dimanche en championnat… Ce soir, c’est magnifique mais on n’a rien gagné. Je suis content. J’ai toujours voulu donner le meilleur de moi-même. Il n’y a pas toujours eu de la réussite. Mais jamais dans ma vie je vais me cacher. Aujourd’hui, je paie le travail acharné. On a été un peu chahuté, il y a eu le Covid. Mais on est de mieux en mieux physiquement. Ce serait « con » de jouer son avenir sur un match et prolonger ou non à cause de ça. C’est une réflexion sur le long terme. Je suis heureux ici et avec ce genre de match, je suis encore plus heureux.», a déclaré Kylian Mbappé, incontestablement l’homme de la soirée après son triplé face au FC Barcelone. Pour le brésilien Marquinhos, le PSG part désormais avec un gros avantage pour le match retour au Parc des princes : «On ramène la victoire avec 4 buts en plus, c’est un avantage. On sait qu’on a encore 90 minutes pour une grande bataille. On a encore de nombreux objectifs d’ici là en Ligue 1. La saison est loin d’être finie. Aujourd’hui on a montré qu’on a joué comme une équipe et qu’on peut faire de belles choses. Il faut garder cet état d’esprit et ne pas le sortir uniquement dans les grands moments. C’est difficile de faire tous les matches comme ça mais il faut le faire pour tous les matches de la saison».

Koeman n’y croit plus

«ils ont été supérieurs, très efficaces, surtout avec Mbappé. La première période était un peu plus équilibrée, avec cette occasion d’Ousmane, mais en deuxième période on a trouvé des problèmes. Ils ont prouvé, avec le ballon mais surtout physiquement, être supérieurs à nous… ils ont prouvé avoir une équipe plus complète que nous, il faut l’accepter, continuer sur ce chemin et améliorer des choses. Il y a toujours un match retour, mais un 1-4 normalement c’est compliqué à remonter», a déclaré le coach du Barça.