Ligue des champions : Le Real Madrid affronte l’Atalanta

Huitième de finale – les hommes de Zinedine Zidane font leur grande entrée dans la compétition européenne ce soir dans le cadre des huitièmes de finale de la ligue des champions. en conférence de presse, le club italien a longuement abordé cette rencontre capitale qui aura lieu dans la soirée de ce mardi, du moins pour ce qui est de la phase aller.

C’est avec une confiance sans précédents que l’Atalanta affronte ce mardi soir le Real Madrid dans le cadre des huitièmes de finale aller de la ligue des champions. Privé d’Eden Hazard, le Real Madrid joue son avenir dans la compétition probablement ce soir, puisque les hommes de Zidane devront réaliser un résultat positif ce soir pour mieux préparer la rencontre retour prévue dans quelques jours. Gianpiero Gasperini, entraineur du club italien, a animé une conférence de presse avant la rencontre tant attendue des huitièmes de finale de la ligue des champions. Le moins que l’on puisse c’est que l’entraineur italien aborde la rencontre avec une sérénité sans précédents, non sans négliger le Real Madrid qui traverse actuellement une crise. Rappelons que l’Atalanta a remporté son derby contre le club de Napoli en championnat, une situation qui n’augure rien de bon pour les hommes de Zinedine Zidane, encore une fois privé de l’international belge Eden Hazard.

La ligue des champions démarre ce soir pour le Real Madrid qui affronte le club d’Atalanta dans le cadre des rencontres aller de la compétition. Au cours de sa conférence de presse, l’entraineur italien d’Atalanta a longuement abordé cette rencontre décisive de son club dans la compétition européenne de foot : «On va disputer deux matchs. L’idéal serait de l’emporter demain mais nous devons faire preuve de prudence. Les absences vont rendre le Real encore plus concentrés et attentifs. On n’a jamais joué contre cette équipe et seul le terrain nous donnera une idée de quoi faire pour les battre. Le Real est l’un des plus grands clubs du monde et quand il joue ce type de match, il hausse toujours son niveau…Le Real est l’équipe avec la meilleure histoire, mais nous avons aussi affronté Manchester City et Liverpool qui ont fait mieux qu’eux ces deux dernières années. On a parfois du mal à se mettre dans le rythme de ces matchs, il y a eu des moments difficiles, mais on progresse. Ce dont je suis sûr, c’est qu’on sortira plus grand de ces deux prochains matchs…Je n’ai jamais pensé ça. Le Real Madrid se transforme en Ligue des Champions. Le match qu’il a disputé à Milan contre l’Inter a été d’une très grande qualité. Je ne crois pas en ce discours au sujet des blessés, l’équipe que j’ai vue jouer ces dernières journées en Liga a été plus humble et ça c’est une vertu. Le Real a gagné des matchs difficiles et il est revenu au classement malgré ces difficultés. Demain, pour toutes ces raisons, ce sera un match difficile. On le jouera avec confiance mais sans jamais nous montrer présomptueux. Si Zidane jouait demain, je serais très préoccupé. Ce que je l’ai vu faire sur le terrain, j’ai vu peu de joueurs le faire. Quand il jouait à la Juventus, j’entraînais les U19 du club et j’allais voir ses extraordinaires entraînements. Il porte l’ADN du football en lui et il confirme qu’il est un grand de ce sport en tant qu’entraîneur.», a déclaré le manager italien ce mardi avant la rencontre.

Un air de déjà vu pour Muriel

«Je vis ces moments avec joie, en profitant à fond de ce que je fais. Jouer contre le Real est toujours une source de fierté. La seule façon d’essayer de les battre, c’est de tout donner. Avec Séville, nous les avions battus 3-2 avec un grand match et les Madrilènes étaient en grande forme. Si vous donnez tout, vous pouvez battre n’importe qui. Si nous jouons comme nous savons le faire, nous allons rivaliser au plus haut niveau.», expliquait le colombien Luis Muriel.

