Real Madrid : Luka Jovic n’exclut pas un retour

Après un passage non remarqué au Real Madrid, Luka Jovic a finalement suivi les traces de Gareth Bale, en retournant dans un championnat qui le connait bien. L’Eintracht et le Real Madrid se sont entendus sur un accord de prêt de l’international serbe Luka Jovic. Si le joueur retrouve progressivement le gout de jouer avec son nouveau club en Allemagne, il devrait rejoindre les merengues en toute fin de saison, du moins si la direction du club madrilène juge nécessaire de conserver son joueur. Dans un entretien exclusif qu’il a accordé au quotidien Bild, le footballeur serbe a annoncé qu’il ne serait pas du tout opposé à un retour en Liga auprès du Real Madrid, après la remarquable saison qu’il passe avec l’Eintracht en Allemagne. Du côté du club allemand, on nourrit très peu d’optimisme quant à une possible prolongation du joueur serbe.

Partira ou partira pas ? Pour le directeur sportif de l’Eintracht, l’avenir de Luka Jovic dans son actuel club serait déjà scellé : «Le rêve est toujours permis. Nous avons de bonnes relations avec le Real Madrid et nous sommes parvenus à un accord favorable pour les deux parties. Pour l’instant, personne ne peut dire avec certitude ce qui va se passer en été. Il est extrêmement difficile de faire des prédictions en ce moment», a déclaré le directeur sportif de l’Eintracht en Allemagne. Dans un entretien accordé à Bild, le footballeur serbe a longuement passé en revue sa saison actuelle en Allemagne, mais aussi évoqué son avenir : «Je n’ai pas beaucoup joué ces deux dernières années, donc il faut d’abord travailler pour être en pleine forme. J’essaie toujours de m’entraîner au maximum, à la limite de ce qui est physiquement possible actuellement. Je n’ai pas encore atteint le niveau auquel j’étais habitué et je ne suis pas assez fort pour jouer 90 minutes, c’est vrai. Mais j’essaie de changer ça le plus vite possible. Je me sens mieux chaque jour et je pense que je suis sur la bonne voie… Revenir ici est une avancée et certainement le bon choix car beaucoup de choses me conviennent ici. Mais ce qui compte avant tout, c’est la réussite de l’équipe. Si l’équipe réussit, c’est positif pour moi aussi. Chaque victoire de l’équipe est aussi un pas en avant pour moi. Bien sûr, je veux participer et aider l’équipe… Quand je suis arrivé ici, il était clair dès le départ qu’ils voulaient me renforcer. Et je suis en communication constante avec le coach à ce sujet. L’équipe a un système de jeu efficace, il est donc compréhensible qu’il y ait peu de changement. Mais je pense que je peux aussi trouver ma place dans l’équipe. Il nous reste encore beaucoup de matchs à jouer d’ici la fin de la saison. En ce moment, j’ai d’autant plus de raisons d’être satisfait.», a fait savoir Luka Jovic.

Possible retour au Real

«J’y penserai quand la saison sera terminée. Pour l’instant, je ne pense qu’à l’Eintracht et je m’efforce de jouer les prochains matchs du mieux possible. Au fond, tout est possible, car on ne sait jamais ce qui peut se passer dans le football professionnel… J’ai certainement progressé et grandi à Madrid, même si c’est dans une autre dimension. C’était un honneur de jouer pour le plus grand club du monde et une joie de s’entraîner avec les meilleurs joueurs du monde.», a déclaré l’international serbe. Reste à savoir si son ancien club souhaite toujours le revoir dans son effectif.

