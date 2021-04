PSG : le président Al-Khelaïfi s’exprime sur l’avenir de Neymar et Mbappé

Publicités

Ligue des champions – Le PSG a franchi un pas de plus vers le sacre européen mardi soir malgré une défaite à domicile face au Bayern Munich. Mais la victoire des parisiens lors du match aller a été le gros avantage des hommes de Pochettino face au club du Bayern mardi soir.

L’avenir de Neymar au PSG a longtemps fait débat, notamment en début de saison, puisque le footballeur boycottait les premières séances d’entrainement. Mais cet épisode est à ranger dans les vieux souvenirs puisque le footballeur brésilien est plus que jamais heureux de sa présence dans l’effectif parisien. Cette joie s’est intensifiée mardi soir après la qualification obtenue face au Bayern Munich en ligue des champions. Pour la seconde année d’affilée, les parisiens franchiront le dernier carré de la compétition européenne, de quoi mettre un terme à la polémique sur l’avenir de la star brésilienne. Pour le président Al-Khelaïfi, Neymar n’a plus aucune excuse pour vouloir quitter le PSG, d’autant plus que le club affiche désormais ses ambitions européennes, avec la ligue des champions notamment. Même son de cloche pour Kylian Mbappé qui n’écartait pas un départ du PSG il y’a de cela quelques mois. Apparemment la qualification en demi-finale aura changé la donne pour le club parisien qui vise son premier sacre européen.

L’avenir de Neymar au PSG a longtemps fait la une de plusieurs journaux sportifs. Si les envies de départ du joueur étaient connues, Ney risque de terminer son contrat de cinq ans avec le PSG, contrat qui expire fin juin 2022, surtout après la qualification du PSG en demi-finale de la ligue des champions. C’est en tout cas le sentiment partagé par le président du club parisien après la qualification de son équipe au parc des princes mardi soir : «On est très fier, je suis très fier de mon équipe. On est pour la deuxième fois de suite en demi-finales et c’est notre objectif d’aller plus loin. Notre ambition c’est d’aller en finale et de gagner le tournoi. Mais on avance match après match. Ce soir on a vraiment été magnifiques, on aurait pu marquer trois ou quatre buts mais on n’a pas marqué. Finalement, on est qualifiés et très contents. On est tout le temps stressés quand on joue. Mais là, j’avais confiance dans mon équipe, je pense que l’équipe grandit, elle a l’expérience pour ce genre de matches maintenant. Cette année on a gagné contre Manchester, contre Barcelone, contre le Bayern, la meilleure équipe pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. On est vraiment là, on est parmi les grands clubs. Maintenant, on va aussi penser au Championnat, qui est très important pour nous aussi. On peut gagner la Ligue des champions, on peut gagner tous les trophées en jeu. Kylian et Neymar n’ont pas d’excuses pour partir, parce qu’on a tout pour gagner maintenant la Ligue des champions ici. On est une grande équipe, aujourd’hui, avec tout le respect pour les autres, on est là avec eux. On travaille depuis des années, mais le travail n’est pas fini. Et il faut rester calme car ce tournoi n’est pas fini.», a déclaré le président qatari du PSG au micro de RMC Sport.

Grosse déception du côté bavarois

La déception des bavarois est grande, d’autant plus qu’ils se sont imposés sur la pelouse du PSG, une victoire qui ne changera rien pour eux. Pour Hansi Flick, c’est la meilleure équipe qui a quitté la compétition : « Ce soir, il nous a manqué le petit coup de chance dans les dernières minutes, notamment quand Leroy était en bonne position et qu’il a choisi de faire une passe au lieu de tenter sa chance. Normalement, l’équipe a une énorme qualité dans les trente derniers mètres, mais Paris a bien défendu, et comme à l’aller nous n’avons pas été assez décisifs, il nous a manqué le dernier punch. Sur les deux matches, je pense que nous avons été la meilleure équipe.».

Commentaire

Commentaire