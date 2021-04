Real Madrid : les réactions à chaud de Courtois et Casemiro

Ligue des champions – C’est fait pour le Real Madrid. A l’issue des 90 minutes de jeu sur la pelouse d’Anfield, les hommes de Zinedine Zidane ont réussi à arracher leur qualification pour les demi-finales de la ligue des champions. Après la rencontre, les réactions de Courtois, portier longtemps controversé du Real, et de Casemiro, ont été recueillis par la presse.

Le Real Madrid se dirige-t-il vers un quatrième sacre européen sous Zinedine Zidane ? Seule certitude, les Merengues figurent plus que jamais parmi les principaux favoris de la ligue des champions cette saison. Les hommes de Zidane, après un match aller réussi, se sont contentés d’un nul sur la pelouse d’Anfield, face à Liverpool. Après avoir difficilement sorti Liverpool, le Real Madrid se retrouve de nouveau face à un club anglais dans cette compétition européenne. L’équipe de Thomas Tuchel sera dans quelques jours face à Zidane dans le cadre des demi-finales de la ligue des champions. Considéré comme l’un des hommes de la soirée du coté madrilène dans la rencontre, le brésilien Casemiro s’est confié à la presse après la qualification de son équipe en demi-finale de la C1. Le footballeur brésilien n’a pas manqué d’ailleurs de saluer la performance de deux coéquipiers. Critiqué depuis son arrivée, le portier belge Thibault Courtois semble avoir désormais gagné la confiance des supporters madrilènes.

Le Real Madrid se rapproche tout doucement de la finale de la ligue des champions. Mais avant de rêver d’un quatrième titre, Zidane devra d’abord déjoué les plans de Thomas Tuchel, le nouvel entraineur de Chelsea. Après la qualification face à Liverpool, le brésilien Casemiro s’est confié aux journalistes : «Vous ne savez pas toujours quand votre tour va arriver et quand vous allez pouvoir jouer. La seule chose qu’ils ont montré ces derniers matchs, c’est qu’ils ont le niveau pour jouer au Real Madrid. Ils sont prêts. Les absents sont très importants, Ramos et Varane sont deux piliers de l’équipe, mais tous deux sont en train de prouver qu’ils peuvent jouer dans cette équipe. Nacho et Militao ont fait un grand match, mais aujourd’hui nous devons féliciter tout le monde car c’est un grand travail de toute l’équipe. Il n’y a pas de favoris en demi-finale de la Ligue des Champions. Nous ne pensons pas à Chelsea, mais au prochain match de la Liga. Nous allons nous battre jusqu’à la fin pour gagner tout ce que nous pouvons gagner. Vini est humble, il sait qu’il doit continuer à travailler. Mais il ne doit pas perdre son essence, sa joie avec le ballon, ses un contre un. On ne doit pas lui mettre trop de pression. Nous avons un grand joueur qui a de nombreuses années devant lui au Real Madrid. Vini n’a que 20 ans et le football l’oublie trop souvent. Aujourd’hui, vous jouez parmi tant de bons joueurs avec tant de noms et vous oubliez que Vini a 20 ans, Rodrygo 19, Militão 22-23… Vini a prouvé qu’il pouvait jouer dans cette équipe», a rapporté l’international brésilien après la rencontre à Anfield.

Courtois et Chelsea, les retrouvailles

«Nous sommes très contents pour ça. C’était un match très dur, mais on sait que c’est toujours le cas à Anfield. On a bien joué, peut-être qu’on a manqué l’opportunité de tuer le match en attaque mais ce n’était pas le bon jour. On vient de disputer des matchs très compliqués, mais défensivement on a fait un match à 12/10. Je me sens très bien. Je l’ai dit, nous travaillons très dur, je veux gagner beaucoup de titres avec le Real Madrid. Je donne tout pour ça. Je ne saurais te dire si je suis le meilleur ou pas, il y a de grands gardiens, mais nous sommes tous à un très bon niveau. Garder mon but inviolé ici me rend très heureux. Ce sera un match particulier pour moi. Depuis l’arrivée de Tuchel, ils jouent en 3-5-2 et ça leur va bien.», a lancé Courtois.

