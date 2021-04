PSG – Manchester City : un match qui s’est joué sur des détails

Publicités

Ligue des champions – La seconde demi-finale de la ligue des champions opposait dans la soirée du mercredi le PSG au club de Manchester City. Si les parisiens étaient visiblement favoris pour cette rencontre aller au parc des princes, les hommes de Pochettino se sont faits surprendre à domicile.

Le match PSG – Manchester City s’est achevé par une défaite des hommes de Pochettino à domicile. Si les parisiens avaient l’avantage pour cette rencontre, ils se sont malheureusement faits surprendre par le club anglais qui prend une sérieuse option pour la finale de la ligue des champions. En première période, l’on a assisté à une domination du PSG, une domination qui s’est concrétisée par l’ouverture du score. Mais les parisiens ne réussiront pas à conserver leur avantage dans cette rencontre au parc des princes. En seconde période, City décide de se dévoiler, un risque qui finira par payer, puisque les hommes de Guardiola réussiront non seulement à revenir dans la partie, mais surtout à s’imposer par le score final de 2-1. Les parisiens sont donc condamnés à une victoire sur la pelouse de City pour se qualifier pour une seconde finale consécutive de la ligue des champions. Les parisiens avaient réussi à sortir tour à tour le FC Barcelone puis ensuite le Bayern de cette composition, se positionnant ainsi comme des favoris pour le titre de champion d’Europe cette année. Mais c’était sans compter sur City visiblement.

Le PSG a perdu une bataille mais pas la guerre, faisait savoir Neymar après la défaite de Paris en demi-finale aller de la ligue des champions. La rencontre s’est jouée sur des détails, puisque le PSG méritait au moins le nul si l’on se fie à la prestation des hommes de Pochettino : «On a pris des buts sur des détails. Juste avant l’égalisation on doit marquer le 2eme, ça change tout. En première période, on a vraiment très bien joué, mais en seconde on n’a pas marqué le 2eme. C’est normal de souffrir. Une période pour eux, une période pour nous. Il n’y a pas beaucoup plus à analyser. Les petits détails décisifs ont été contre nous. Il est possible, oui, que mes joueurs aient été fatigués. On n’a pas montré l’énergie nécessaire en seconde période, contrairement à la première. On a mis beaucoup plus de temps à récupérer le ballon après la pause. C’est le football, parfois ce n’est pas facile. Je ne vais rien dire de mal sur mes joueurs. Les efforts ont été fantastiques, mais il y a des détails qui ont décidé du match. On n’a pas non plus concédé beaucoup d’occasions. Les détails ont fait la différence ce soir. Bien-sûr, on y croit ! On doit y croire, on peut faire quelque chose de spécial là-bas. Si on n’y croit pas ça ne marchera pas. On va préparer maintenant ce match retour. On veut faire le match comme on l’a démarré ici.», rapportait le coach argentin en conférence de presse après la rencontre. Pour Marquinhos également, le match s’est joué sur des détails : «En deuxième période, on a été trop derrière, on n’arrivait pas à sortir. City a été plus agressif, ils ont joué plus haut. Il faudra être plus régulier lors des deux périodes au retour. C’est difficile d’analyser maintenant, il faut voir les difficultés qu’on a eu. On n’arrivait pas à bien les contrer. Dans les autres matchs, on a été plus costauds. Aujourd’hui, on prend deux buts vraiment bêtes. Ce sont des détails, il faut améliorer ces petits détails. Il faut surtout avoir de la personnalité».

A Manchester avec un mental d’acier

«Celui qui n’y croit pas ne doit pas aller là-bas. Il faut avoir la mentalité de vouloir gagner ce match. On est vraiment très proches, il ne faut pas avoir de doutes maintenant. On a tout ce qu’il faut pour renverser la situation, il faut y croire», a poursuivi le capitaine du PSG.

