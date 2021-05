Ligue 1 : Lille champion de France devant le PSG

Publicités

Championnat de France – cette année, les parisiens se contenteront de la coupe de France en guise de trophée, puisque le championnat leur aura finalement échappé, suite à une saison exceptionnelle du club de Lille. Si le suspense est demeuré jusqu’à la dernière journée, le dernier mot sera finalement pour les dogues en Ligue 1 cette saison.

La déception est de taille pour le PSG cette saison, privé d’une ligue des champions, mais aussi du titre de champion de France. Les hommes de Pochettino y auront cru jusqu’au bout, puisqu’un faux pas de Lille leur aurait permis, même lors de la dernière journée, de remporter le championnat. Mais ce scénario tant revé par certains supporters parisiens restera une utopie. Sans trembler, malgré une forte pression lors des dernières journées, le Losc a réussi à s’imposer à Angers. La large victoire du PSG ne changera rien à l’issue du championnat. Les lillois valident ainsi leur ticket pour la ligue des champions, mais surtout remportent un nouveau titre en France, après plus d’une décennie d’attente. En dépit de la rivalité, le président du PSG n’a pas manqué d’adresser ses félicitations au club de Lille pour cette étonnante saison. Pour l’entraineur Vahid Halilhodzic, cette première place des Dogues n’est pas une surprise, si l’on observe de près la saison combien exceptionnelle de Christophe Galtier.

Il ne serait pas exagérer de dire que Christophe Galtier est le meilleur entraineur de la Ligue 1 cette saison, après le brillant parcours des lillois dans le championnat français. Lille termine le championnat en beauté par une victoire en déplacement à Angers, victoire qui a permis aux lillois de décrocher le titre de champion de France, devant le PSG et l’AS Monaco, respectivement deuxième et troisième au classement cette saison : «Pour être champion, il faut faire une saison extraordinaire, encore plus quand il y a le PSG, c’est une saison pleine émotion avec un investissement total de mon groupe, on a su mener avec mon staff, mon fidèle adjoint Thierry Oleksiak, avec des périodes quelques fois difficiles sur le plan affectif avec ce qui s’est passé pendant les périodes de Noël… Je pourrais dire que je suis un entraîneur qui a été champion avec deux présidents, puisqu’évidemment Olivier (Létang) a su prendre le train quand il est arrivé mais je ne peux pas oublier Gerard Lopez et Luis Campos qui a été l’architecte de cette équipe là mais je veux partager ça avec ces 3 personnes…Evidemment il y a eu des moments clés, il y a une victoire à Lyon, je me rappelle de la victoire à Paris, quand on se présente à Paris alors que quinze jours avant on perd face à Nîmes à domicile. Je pensais que notre défaite face à Nîmes nous priverait de la Champions League. J’ai vu un groupe très réactif et avec une grande détermination, que j’ai accompagné souvent, que j’ai secoué souvent, je suis allé le chercher dès fois, mais je l’aime profondément ce groupe», a déclaré l’entraineur du Losc après le sacre de son équipe lors de la 38e journée du championnat.

Réactions parisiennes

Entraineur du PSG, Mauricio Pochettino n’a pas manqué de réagir au sacre du Losc cette saison en France : « Aujourd’hui , on a fait le travail, on a gagné, mais ça ne dépendait pas que de nous. La première chose est de féliciter Lille pour le titre. Quand on gagne un Championnat, c’est toujours mérité…On peut repenser aux matches perdus, mais il faut tout remettre en perspective, jusqu’à la fin de la saison nous étions en course dans toutes les compétitions. Il y a une insatisfaction de ne pas avoir gagné le Championnat, malgré la victoire en Coupe, au Trophée des champions et un beau parcours en Ligue des champions», a déclaré le manager argentin. De son côté le président du PSG a aussi adressé ses félicitations à Lille.

