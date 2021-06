David Alaba révèle les raisons de son engagement au Real

Publicités

David Alaba est désormais madrilène. Après plus d’une dizaine d’années passées en Bundesliga, le footballeur a décidé de rejoindre le club du Real Madrid. Selon les informations communiquées par des médias espagnols, proches du club madrilène, l’ancien joueur du Bayern Munich touchera un salaire de 12 millions d’euros annuels, durant les cinq années de son contrat. S’il sera incontestablement l’un des joueurs les mieux rémunérés de l’effectif madrilène, les motivations financières ne sont pas les principales raisons de cet engagement en faveur du Real Madrid, selon les explications fournies par le footballeur. En conférence de presse, le footballeur est longuement revenu sur les raisons de son transfert avec le Real Madrid, lui qui avait consacré 13 saisons de sa carrière au service du Bayern Munich en Bundesliga. Son arrivée coïncide avec le départ de l’entraineur Zinedine Zidane, qui, après deux saisons et demi passées aux commandes du club, n’a pas réussi à raviver la flamme de la Maison Blanche.

David Alaba est l’une des premières recrues du Real Madrid pour la prochaine saison de la Liga. Dans une annonce faite sur les réseaux sociaux, l’ancien footballeur bavarois confirmait son transfert à Madrid, pour une durée de cinq ans, moyennant la bagatelle de 12 millions d’euros annuels, selon certains médias madrilènes : «J’ai quitté un club spécial pour rejoindre un autre club spécial… e suis vraiment heureux et honoré de rejoindre le Real Madrid. Après de nombreuses années à Munich, je vais faire face à un nouveau challenge et je vais donner le meilleur de moi-même pour continuer à écrire l’histoire particulière de ce club… J’ai hâte de jouer mon premier match avec ce maillot blanc si emblématique devant tous les fans à Madrid. Je suis sûr que cette aventure sera un grand succès. Tous ensemble, avec tous les Madridistas. Vamos», a déclaré l’ancien défenseur du Bayern Munich. Malgré la crise financière qui frappe plusieurs clubs, en particulier le Real Madrid, la Maison Blanche n’a pas lésiné sur les moyens pour faire signer l’ancien bavarois. Pour les cinq ans de son contrat avec le Real, David Alaba empochera la bagatelle de 12 millions d’euros par an, ce qui fera de lui l’un des joueurs les mieux payés de l’effectif du Real dans les saisons à venir. L’arrivée de David Alaba est sans le début d’une longue série de recrutement au sein de la Maison Blanche. L’une des décisions fortes prises par le club, après une saison sans trophée, fut de mettre à la porte l’entraineur madrilène Zinedine Zidane.

Pourquoi le Real ?

«13 ans au Bayern, avec d’innombrables titres et de grands moments, que je n’oublierai jamais. Cependant, j’ai vraiment hâte de relever ce nouveau défi au Real Madrid après l’Euro. Je n’ai pas été approché par beaucoup de clubs, mais le Real Madrid était le premier de la liste. Comme le Bayern, ce club est l’un des plus grands au monde. Leur histoire et leur tradition ont quelque chose de spécial. « Ici, il s’agit aussi de gagner chaque match, de remporter le plus de titres possible chaque année. Au Bayern, j’ai cultivé cette mentalité de gagnant et cette soif de titres. C’est aussi ce dont on a besoin au Real et c’est ce que je veux apporter, ainsi que mon expérience et mes qualités sur le terrain. Il y a eu tant de grands joueurs et tant de grands titres dans l’histoire du Real Madrid. Je veux les rejoindre et continuer à écrire les succès de l’histoire du club avec les fans.», a révélé le joueur en conférence de presse.

