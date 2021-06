Mbappé au Real Madrid : Nasser dit non

Publicités

Partira ou partira pas ? C’est la grande question que se posent les fans de Kylian Mbappé, surtout après cet appel du pied indirectement lancé par l’attaquant français Karim Benzema. Dans un entretien exclusif accordé à la rédaction du journal L’Equipe, le président qatari du club français s’est exprimé sur l’avenir de son attaquant. Courtisé par les grosses écuries, le Psg n’entend pas laisser échapper son attaquant venu tout droit de l’AS Monaco il y’a de cela quelques années. Selon les révélations du président du PSG, le footballeur français n’ira nulle part, en dépit de l’intérêt que le Real Madrid aurait pour l’attaquant français. Le président du Psg s’est aussi exprimé sur l’avenir de Mauricio Pochettino, le nouveau coach argentin du club. Arrivée cette saison en remplacement de Tuchel, l’argentin serait favorable à un départ, selon certaines informations rapportées par la presse sportive française ces derniers jours. Mais encore une fois, le président Nasser reste clair sur ce sujet, Pochettino ne bougera pas du banc parisien.

Mauricio Pochettino a encore des années devant lui sur le banc parisien, tout comme Kylian Mbappé sous le maillot parisien. L’avenir de l’entraineur et du joueur parisien s’est encore invité au cœur de l’interview exclusive accordée par le président du PSG à l’Equipe : «Écoutez, à la fin de la saison j’ai eu deux réunions avec Pochettino, deux ou trois heures à chaque fois. Il ne m’a jamais dit qu’il voulait partir. Il n’a jamais eu une attitude laissant penser qu’il voulait partir. C’est tout l’inverse. Il était totalement impliqué sur les sujets : le club, la structure, l’organisation, ce dont il a besoin pour la saison prochaine… Il échange presque tous les jours avec Leonardo à propos du mercato, des joueurs, etc. Cette situation me contrarie vraiment, ce n’est pas convenable. Il est là depuis janvier, il a encore deux ans de contrat, c’est notre coach. Pour lui comme pour Mbappé, des gens essaient de nous perturber. Mais on est ensemble. Personne ne nous divisera en agissant ainsi… Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. Je ne donne jamais de détails dans les médias sur des négociations en cours. Tout ce que je peux dire est que ça avance bien. J’espère qu’on trouvera un terrain d’entente. C’est Paris, c’est son pays. Il a une mission, pas seulement être un joueur de foot mais promouvoir le Championnat de France, son pays et sa capitale. C’est un garçon fantastique, comme personne et comme athlète. Il est un des meilleurs joueurs actuels et il gagnera le Ballon d’Or pendant des années, j’en suis sûr à 100 %. Il a tout ce qu’il faut pour prolonger ici. Où peut-il aller ? Quels clubs, en termes d’ambition et de projet, peuvent aujourd’hui rivaliser avec le PSG ?», a déclaré le président du PSG au cours de son entretien.

L’appel de pied de Benzema

«Kylian est un jeune joueur, avec une qualité immense et c’est un bon gars. Il serait le bienvenu au Real Madrid, bien sûr, mais quelle équipe ne le signerait pas sans hésiter ? Pour l’instant, il est sous contrat avec le PSG et nous verrons ce qu’il décide. Aujourd’hui, notre priorité est de gagner l’Euro… Le Real Madrid est le meilleur club du monde. Les joueurs passent, mais le Real restera le Real, le meilleur club du monde.», rapportait l’attaquant français Karim Benzema au cours d’une conférence de presse accordée à la presse française.

