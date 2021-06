Sami Khedira révèle les raisons de son départ du Real Madrid

Départ de Khedira – L’international allemand était l’une des valeurs sures du Real Madrid lors de son arrivée au sein du club madrilène, sous les ordres d’un certain José Mourinho. Mais cette aventure ne fera pas long feu, puisque le milieu allemand quittera le Real pour la Juventus de Turin.

Sami Khedira a récemment accordé une interview exclusive au média madrilène Marca quelques jours avant le début de l’EURO 2020. Le footballeur allemand est longuement revenu sur sa carrière au cours de cet entretien, notamment sur son passage au sein du Real Madrid. C’est sous les ordres de José Mourinho que le joueur allemand de 34 ans est arrivé chez les Merengue. Titulaire indiscutable, le footballeur finira par quitter le Real Madrid, alors coaché par le manager italien Carlo Ancelotti. De sa signature à son départ de la Maison Blanche, le joueur allemand est revenu sur les circonstances de son engagement avec le club le plus titré de la ligue des champions. Apparemment tout serait parti d’un coup fil, au lendemain de l’élimination de l’Allemagne en coupe du monde en Afrique du Sud. Dans son entretien, le footballeur allemand n’a pas manqué de rendre un vibrant hommage à son ex-entraineur qui selon lui, aurait mérité de gagner la ligue des champions avec le Real Madrid.

Il y’a moins d’un mois, Sami Khedira annonçait se retraite internationale à l’âge de 34 ans, après avoir joué pour les plus grands clubs de foot en Europe, notamment le Real et la Juve. Dans un entretien accordé à Marca, le footballeur allemand révèle comment s’est passé sa signature avec les Merengue : «Parfaitement. Avec l’Allemagne, nous venions d’être éliminés du Mondial en Afrique du Su. J’étais dévasté. Nous étions tous très tristes car cette génération méritait une finale. J’étais en état de choc, je n’arrivais pas à me le sortir de la tête et puis soudain, j’ai reçu un appel. « Sami, le Real te veut et Mourinho va t’appeler ». C’est une putain de blague, j’ai pensé. Je ne suis pas d’humeur pour ces choses-là en ce moment. « Il va t’appeler », a-t-il insisté. « Tu vas aller au Real Madrid ! » Tout a soudainement changé dans mon corps. J’étais très nerveux et mon plus gros souci était l’anglais, car à l’époque je ne le parlais pas. Et avec le stress en plus… Alors Mourinho m’a appelé et je lui ai demandé si nous pouvions parler par SMS ! Il a ri et a dit « bien sûr ». Il m’a dit qu’il me voulait au Real, que je ne devais pas hésiter. Cette conversation a changé ma carrière. José Mourinho est la meilleure chose qui me soit arrivée… Nous sommes passés à côté, oui. Cette équipe était incroyable, avec beaucoup de qualité, de passion, d’ardeur. Nous avons gagné la Liga de manière merveilleuse, impeccable, et en Ligue des Champions nous avons manqué de chance… Il était complètement différent de Mourinho. Personnellement, il m’a aidé à continuer à progresser, à jouer d’une manière différente. Il m’a donné beaucoup de confiance, il m’a conseillé de plus m’immiscer dans la surface adverse, me disant que je pouvais marquer plus de buts. Il considérait l’équipe et le Real comme une famille et il s’occupait de nous tous.», a confié le joueur dans son entretien à Marca.

Les raisons de son départ

«C’était triste de quitter le Real, je savais que j’étais dans le meilleur club du monde. Je vivais aussi dans une ville incroyable, je gagnais des titres. J’ai tout donné jusqu’au dernier jour, mais le moment est venu de partir. Vous savez quand ce moment arrive et personnellement, c’était bien de changer de club et de pays pour avancer. J’aime le Real Madrid et j’ai pleuré quand je lui ai dit au revoir. Je me souviens d’avoir marché dans Madrid le soir, seul, en me remémorant tout. C’était difficile. Mais la Juve m’a appelé et j’ai senti que c’était un changement qui me ferait grandir.», a indiqué le joueur allemand.

Commentaire

Commentaire