Les contre-performances de Neymar au PSG inquiètent

Neymar au PSG – Après un mercato assez mouvementé, le footballeur brésilien est finalement resté à Paris, en dépit des négociations entames par le FC Barcelone avec les parisiens pour reconquérir le joueur brésilien. Si l’attaquant brésilien reste souvent décisif pour son équipe, il est loin d’être actuellement à son meilleur niveau, si l’on compare ses performances actuelles à celle de sa dernière saison avec le Barça.

Acquis par le Psg pour la bagatelle de 221 millions d’euros, le footballeur brésilien Neymar détient toujours le record du joueur le plus cher de l’histoire. Mais les supporters parisiens sont de plus en plus nombreux à se poser des questions sur ce recrutement qui a coûté une grosse fortune. Tout ce sacrifice financier consenti pour Ney en valait-il vraiment la peine ? Pour l’heure, la situation du Psg n’a que très peu évolué en ligue des champions, puisque le club n’a toujours pas atteint les demi-finales de la ligue des champions, en dépit de la pléiade de stars acquises ces dernières années. Titularisé ce soir pour la sixième journée de la ligue des champions, l’international brésilien peine à faire ses preuves au niveau de la qualité de jeu, puisqu’il est encore loin du niveau qu’on lui connaissait au FC Barcelone. Il y’a quelques jours en championnat, le footballeur brésilien délivrait son équipe face à Montpellier en inscrivant un but à 74 minute, alors qu’il s’était montré moins dangereux tout au long de la rencontre. Mais ces contre-performances du joueur ont une explication selon Pierre Ménès et même quelques joueurs parisiens.

L’avenir de Neymar est-il déjà scellé avec le PSG pour le prochain mercato ? Seule certitude du moment, le FC Barcelone n’entend pas relancer la liste Ney lors du prochain mercato : «Non, aucun mouvement n’est prévu en janvier. Nous avons un effectif équilibré, il ne nous manque rien, mais on ne peut pas non plus se permettre de perdre quelqu’un», confiait le président du Barça dans une récente interview. L’aventure de Ney avec le Psg risque donc de se poursuivre tout au long de la saison, à moins qu’un club relance la piste du joueur brésilien. Titulaire indiscutable, le brésilien n’a pourtant pas encore retrouvé son niveau qu’on lui connaissait il y’a quelques années. Il y’a quelques jours face à Montpellier, il enchainait encore une nouvelle contre-performance, malgré un but décisif inscrit à la 74e minute de jeu dans ce choc de ligue 1. Pour Pierre Ménès, plusieurs raisons expliquent la contre-performance du brésilien pour ce match en particulier contre Montpellier : «Il y avait un milieu très déficient au PSG. Quand tu as un joueur comme Paredes qui ne fait pas de passes à plus de 10 mètres, ou le petit Kouassi qui arrive et Sarabia qui est inexistant, ce n’est pas facile pour les trois de devants. C’est pour ça que Neymar a autant décroché pour remonter les ballons. Neymar ne s’est pas caché. Il a beaucoup glissé, il s’est beaucoup énervé après lui, il a pris beaucoup de coups. Que le petit Chotard ne prenne même pas un jaune, c’est quand même fou», a révélé le consultant sportif sur le plateau de Canal Football Club. Pierre Ménès n’est pas le seul à trouver une explication à la contre-performance du brésilien il y’a quelques jours en ligue 1 face à Montpellier.

Thiago soutient Ney

«C’était un bon match de sa part mais la première période n’était pas bonne, pas seulement de sa part mais de toute l’équipe. On n’a pas joué. En deuxième période, il a pris un peu plus les espaces, et avec la qualité qu’il a et sa conduite de balle, c’est magnifique. Même pour Kylian et Mauro, la première période était difficile mais les trois ont marqué en seconde période et nous sommes contents comme ça… Petit à petit, il va revenir. Il n’est pas encore à son niveau, il va beaucoup progresser.», a confié le capitaine du PSG