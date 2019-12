Chelsea : Deschamps favorable à un départ d’Olivier Giroud

Avenir d’Olivier Giroud – Avec un temps considérablement réduit depuis l’arrivée de Franck Lampard, l’international français pourrait songer à explorer de nouveaux horizons, de nouveaux championnats. Depuis quelques jours, la presse sportive italienne l’annonce du côté de l’Inter Milan. Pour l’heure, le joueur français ne rentre pas encore dans les plans du sélectionneur anglais des blues, une situation qui, si elle perdure, pourrait remettre en cause la participation de Giroud au prochain Euro.

L’avenir d’Olivier Giroud avec Chelsea préoccupe énormément le sélectionneur français Didier Deschamps. Dans une interview exclusive accordée à L’Equipe, le sélectionneur français, reconduit à son poste jusqu’en 2022 a brièvement passé en revue la situation de son attaquant à six mois du coup d’envoi de l’Euro 2020. Malgré un faible temps de jeu avec les blues coachés désormais par Franck Lampard, l’attaquant français n’a manqué aucune des trois dernières rencontres des Bleus pour la qualification à la prochaine coupe d’Europe, des sélections qui ont d’ailleurs surpris plus d’un, vu le manque de temps de jeu du joueur avec Chelsea. Pour Didier Deschamps, il est primordial pour l’attaquant français un temps de jeu beaucoup plus important sur un terrain de foot, quitte à aller voir vers de nouveaux s’il le faut en quittant les blues et peut-être la Premier League. Si le départ du joueur n’est pas encore acté, il serait actuellement sollicité par l’Inter Milan en série, un transfert qui pourrait permettre au joueur d’avoir un temps de jeu assez important sur le terrain.

L’avenir s’assombrit de plus en plus pour Olivier Giroud avec Chelsea. Avec le départ de Conté, on s’attendait à ce que le joueur français ait droit à un temps de jeu assez important, mais sans succès. Le nouvel entraineur des blues préfère pour l’instant voir l’attaquant français sur le banc que dans le 11 de départ. Classé parmi les meilleurs buteurs de l’équipe de France, Olivier Giroud n’a pas encore devra probablement prendre une décision radicale pour son avenir avec les Bleus. A quelques mois de la sélection pour l’Euro 2020, Didier Deschamps continue d’insister sur la situation de ses joueurs avec leurs clubs respectifs. Sans même attendre la liste, on sait d’ores et déjà que la titularisation en club sera primordiale dans les critères du sélectionneur français, un critère qui défavorise pour l’instant l’attaquant français Olivier Giroud. En manque de temps de jeu avec Chelsea, l’attaquant français a été pressé par Deschamps pour remédier rapidement à cette situation, quitte à envisager un départ de Chelsea lors du prochain mercato : «Lui, comme d’autres, peut être amené à bouger. Sa situation à Chelsea n’a pas changé depuis deux mois. Ce serait mieux pour Olivier, bien évidemment, d’aller dans un club où il aura plus de temps de jeu. S’il ne peut pas avoir ce temps de jeu à Chelsea, l’idée est de pouvoir l’avoir ailleurs. Cela sera sa décision. Mais je ne connais pas les solutions qu’il a, les possibilités qu’il a pour avoir plus de temps de jeu…On s’est vus il n’y a pas si longtemps. Comme pour chaque joueur, il décide. Mais en sachant que le quotidien des joueurs de l’équipe de France avec leur club amène à la sélection. Il le sait. À lui de se décider par rapport aux solutions qu’il peut avoir.», a répondu Deschamps dans une interview accordée à L’Equipe.

Deschamps revient sur le cas Payet

«Il est toujours sélectionnable. Tant mieux pour lui qu’il ait retrouvé un bon niveau avec son club. Qu’il le maintienne. Ça fait un moment qu’il n’est pas venu avec nous. Il y a d’autres joueurs aussi qui ont répondu aux attentes. Il n’y a pas de position radicale sur le fait qu’il ne peut pas revenir. Mais si je dis ça, on va dire : « Tiens, il va peut-être y être», a indiqué Didier Deschamps. La dernière sélection de l’attaquant marseillais avec les bleus remonte précisément à deux ans. Mais son début de saison rayonnant n’a pas encore fait changer d’avis à DD.