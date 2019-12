Liga : Le Real se laisse distancer par le Barça

Classement Liga – Après avoir manqué de peu de créer la surprise au camp nou, les hommes de Zinedine Zidane recevaient dans la soirée du dimanche le club de Bilbao, dans le cadre de la 18e journée du championnat. Nouvelle déception pour le Real en manque de réalisme sur ses deux dernières rencontres.

Si le Real Madrid et le FC Barcelone se tenaient toujours au classement après le classico, ce n’est officiellement plus le cas depuis quelques heures. Après le nul face aux merengues, les hommes de Valverde se sont bien repris lors de leur prochaine sortie en Liga. Les madrilènes qui ont été félicités malgré le point du nul obtenu au Camp nou, n’ont malheureusement pas fait mieux pour la 18e journée de championnat. Opposés à Santiago Bernabeu au club de l’Atletico Bilbao, les hommes de Zinedine Zidane ont manqué de réalise devant les buts tout au long de la rencontre. Conséquence de ce manque d’efficacité, les madrilènes se contentent encore d’un match nul, le troisième en trois rencontres de championnats successivement. Plus inquiétant encore, le Real n’a inscrit aucun but sur ses deux dernières rencontres de championnat. Sur les trois derniers matches disputés, les hommes de Zizou ne font pas mieux puisqu’ils n’ont inscrit qu’un seul but au cours des trois dernières confrontations en Liga du Real, qui plus est un but inscrit contre Valence dans les dernières secondes du match. En dépit de cette baisse de l’animation offensive, Zizou écarte pour l’instant l’idée d’un recrutement durant la période de Noël.

Le Real Madrid n’a perdu aucun match sur ces cinq dernières rencontres en Liga, mais la série de matchs nuls consécutifs agace les supporters madrilènes. Avant le classico face au Barça, les hommes de Zizou ont effectué un ultime test sur la pelouse de Valence pour la 17e journée de Liga. Les hommes de Zizou se sont contentés du nul lors de ce déplacement grâce à un but inscrit par Karim Benzema dans les dernières secondes de la rencontre. Lors du classico, Zizou a confirmé sa série d’invincibilité au Camp Nou il y’a quelques jours. A défaut de revenir avec les trois points de la victoire, le Real Madrid s’est contenté du nul sur la pelouse du Barça, sans inscrire le moindre but cette fois. Après la belle performance des madrilènes au Camp Nou, on s’attendait probablement à une victoire des hommes de Zidane lors de la 18e journée face à l’Atletic Bilbao, d’autant plus que les merengues jouaient devant leur propre public cette fois. Mais le manque de réalisme des madrilène était encore au rendez-vous dans cette rencontre de Liga face à Bilbao dimanche dans la soirée. En conférence de presse, Zizou n’a pas manqué de faire part de sa grande déception, d’autant plus que les madrilènes sont désormais distancés au classement du championnat par le Barça de deux points : «Comme toujours avec le match que nous avons fait. Je suis un peu dégoûté pour les joueurs, pour leur effort. Au final, en ayant autant d’occasions nous sommes déçus. Mais c’est le football, si vous avez des chances vous devez les mettre et lors des trois derniers matchs nous avons eu de nombreuses occasions mais peu de buts… L’important est de se créer des occasions. Nous en avons eu tellement… On va continuer. Pas besoin de démoraliser. Il faut penser que cette année a été très bonne en tout, nous sommes devenus plus réguliers. Nous voulons bien commencer 2020, nous reposer revenir meilleurs», a fait savoir le manager madrilène en conférence de presse, après ce troisième match consécutif en Liga.

Zizou fier de son équipe

«Je ne peux rien reprocher à mes joueurs…Ce sont trois points en trois matchs, même si ce n’est peut-être pas suffisant avec ce que nous avons donné…Après le match, j’ai parlé aux joueurs. Ce sont des passades et parfois le ballon ne veut pas entrer. On a fait trois poteaux. Nous devons être calmes, nous avons une équipe de qualité et nous savons que nous pouvons marquer.», lance le sélectionneur français.