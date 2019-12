Arsenal : Mikel Arteta dévoile ses priorités

Nouvel entraineur des gunners – Nommé il y’a de cela quelques jours, l’ancien footballeur espagnol aujourd’hui manager, hérite d’une équipe d’Arsenal en situation de crise. Après le limogeage du turc Unay Emery, Arteta aura la lourde charge de faire remonter les gunners au classement, et éventuellement briguer une place qualificative pour la prochaine ligue des champions, compétition que le club ne dispute pas cette saison.

D’immenses chantiers attendent Mikel Arteta, le nouvel entraineur des gunners. En attendant de connaitre sa grande première en tant que manager des gunners, le manager espagnol de 37 ans a animé une conférence de presse durant laquelle il est revenu sur ses priorités en tant que nouveau manager des gunners, en succession du turc Unay Emery, limogé pour ses mauvais résultats en Premier League cette saison. Pour le nouveau manager du club, la première des choses à faire est de ramener l’état d’esprit au sein de l’effectif. Pour cela, Arteta insiste sur sa façon à lui de voir, sur sa physionomie de jeu. Le nouveau manager des gunners a clairement demandé à ses joueurs un engagement beaucoup plus important pour les semaines à venir. Pour l’heure, aucune annonce de recrutement pour le prochain mercato. Mais il ne serait pas surprenant de voir les gunners aller à al conquête de nouveaux joueurs pendant le mercato hivernal qui s’ouvrira d’ici peu. Arteta a profité de sa conférence de presse pour mettre à certains bruits de couloir qui annonçaient un possible départ de l’intérimaire suédois qui assurait les commandes après le limogeage d’Emery.

Si l’arrivée de Mikel Arteta en tant que nouvel entraineur d’Arsenal a été saluée en grande pompe, l’espagnol prend les commandes du navire à dans une véritable tornade. Absent de la ligue des champions, les gunners n’arrivent pas à suivre le mouvement en championnat. Après 17 journées, le club londonien traine à la 10e place du classement de Premier League. Les objectifs de Mikel Arteta sont plus que jamais clairs. Faire remonter le club au classement en championnat et éventuellement aller chercher une place dans le big four pour espérer disputer la prochaine ligue des champions. Comme le veut la tradition, le nouvel entraineur des gunners a animé sa première conférence de presse. Avant d’en venir aux résultats, il est primordial, selon l’espagnol de 37 ans, que les joueurs comprennent le sens de l’engagement : «La première chose est d’insuffler une nouvelle énergie. J’étais au plus mal après le match de dimanche, quand j’ai senti ce qui se passait. Je dois engager tout le monde. Les joueurs doivent commencer à accepter une façon de penser différente. Je veux que tout le monde au club ait le même état d’esprit…C’est ce que je ressens de l’extérieur. Je veux en comprendre les raisons, mettre en œuvre certaines choses qui seront un gain rapide pour les joueurs, le staff technique et tout le monde. J’ai mes idées que je vais garder pour moi. Je veux faire les choses à ma façon en convaincant les joueurs que c’est la bonne manière. Je veux des gens convaincus avec ce que je leur demande de faire…Je veux des gens qui donnent de la passion et de l’énergie à ce club. Quiconque qui n’adhère pas à ce projet n’est pas assez bon pour ce club et sa culture», rapporte Mikel Arteta. C’est donc une nouvelle bataille dans le 11 de départ qui sera lancé d’ici peu avec le nouvel entraineur d’Arsenal, ce qui sera une aubaine pour certains joueurs en manque de temps de jeu comme l’allemand Mezut Ozil.

Arteta maintient Ljungberg

«J’ai parlé avec Freddie après le match. Je lui ai donné mes plans et les gens que je voulais faire venir pour composer mon staff, leur rôle et leur responsabilité. Je voulais savoir ce qu’il en pensait, savoir ce qu’il avait en tête, quelles étaient ces attentes. On a parlé et on a décidé que la meilleure chose à faire pour lui était de rester avec nous.», a fait savoir le tacticien espagnol de 37 ans, au sujet de l’intérimaire suédois.