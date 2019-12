Kylian Mbappé revient sur sa rivalité avec Neymar

Concurrence au Psg – Kylian Mbappé et Neymar sont les deux grandes stars du club parisien depuis quelques années. Comme dans tous les grands clubs comportant une pléiade de star, la rivalité entre les deux attaquants est sans cesse évoquée. Dans un entretien exclusif accordé à France Football, l’attaquant français du Psg est revenu sur cette supposé concurrence qui l’opposerait à son coéquipier brésilien à Paris.

Avec Kylian Mbappé et Neymar en attaque, le PSG se positionne actuellement comme l’une des meilleures équipes européennes du moment, même si la ligue des champions n’a pas encore été acquise par le club français. Comme dans les grands clubs, il n’est pas rare d’entendre parler d’une supposée rivalité entre les stars de l’équipe. Paris n’échappe pas à cette règle, même si Ney et l’attaquant français évoluent dans deux couloirs différents. Dans une interview exclusive accordée à France Football, le champion du monde 2018 avec les Bleus a clarifié les choses au sujet de cette supposée concurrence qui l’opposerait au footballeur brésilien. Rappelons que Kylian Mbappé avait été l’un des rares joueurs parisiens à s’exprimer sur le feuilleton Neymar lors du mercato d’été.

Avec Neymar sur le flanc gauche et Mbappé sur le flanc droit, le PSG dispose d’une armada offensive qui donne du fil à retordre aux plus grands clubs européens du moment. Les deux attaquants sont-ils en rivalité comme l’ont supposé certains médias sportifs à plusieurs reprises ? Kylian Mbappé a mis un terme à la polémique sur sa concurrence avec Neymar au PSG. Le français est régulièrement annoncé par certains comme étant le successeur de l’attaquant brésilien. Il y’a quelques mois, Kylian Mbappé souhaitait avoir plus de responsabilités au sein du club, sans pour autant en dire plus sur ses exigences. Alors le feuilleton Ney battait de l’aile lors du mercato estival, l’attaquant français figure parmi les rares joueurs qui ont pris la parole dans les vestiaires du Psg pour exprimer une opinion claire sur ce sujet. Mbappé a tout simplement invité le brésilien à rester à Paris malgré un départ qui était imminent : «Il est comme d’habitude, il a une situation que tout le monde connaît. Il est revenu, il n’y a pas eu de choses particulières, il s’est entrainé et il a démontré sa qualité. On connait son importance. Je ne veux pas qu’il parte, je veux qu’il reste chez nous et j’en ai déjà parlé avec lui. Je lui ai dit ce que pensais de sa situation. C’est un joueur important ici et je veux qu’il reste…Je l’ai vu dans un bon état d’esprit. Vous l’avez vu à l’entraînement. Il était très bien, son état d’esprit était bon, mais c’est normal. Il aime le foot. Hier, le terrain était top, la température et la lumière aussi. Tout le monde aime ça. Malheureusement, Neymar est suspendu pour ce match. Malgré tout, c’est bien qu’il soit avec nous». Interrogé sur sa rivalité avec le brésilien, l’international français a clairement répondu qu’il ne cherchait à prendre la place de personne au sein du PSG.

Mbappé là pour aider Neymar

«Quand je suis arrivé à Paris, il n’y avait pas de débat. C’était lui la superstar, que j’étais venu un peu épauler, aider. Il se blesse, rate sa Coupe du monde et moi je la gagne. Et là, commencent à sortir des histoires sur notre prétendue rivalité, sur ma volonté de prendre sa place. J’ai été bouleversé d’entendre tout ça. Quand je suis revenu au Camp des Loges en août 2018, la première chose que j’ai faite c’est d’aller attraper Ney pour lui dire : Tu as peut-être raté ta Coupe du monde… Et tant mieux pour nous. Mais, ici, t’inquiète pas, je ne marcherai pas sur tes plates-bandes. Je vais jouer le Ballon d’Or France Foot cette année car tu n’es pas dans la course, mais je t’assure que je ne veux pas prendre ta place, tu peux la garder. Je suis toujours là pour t’aider.», a répondu l’attaquant français du Psg dans une interview accordé à France Football.